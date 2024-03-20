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ТАСС

В США заявили, что страны Латинской Америки учитывают связи с РФ по теме помощи Киеву

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Зачем Колумбия восполняет потери Украины
Зачем Колумбия восполняет потери Украины.
Источник изображения: @ Zuma\TASS

По словам главы Южного командования американских ВС Лоры Ричардсон, этим государствам предлагается предоставить имеющуюся у них российскую технику Украине или Соединенным Штатам с заменой на американскую

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Латиноамериканские страны, к которым Вашингтон обращается с просьбой передать Украине военную технику российского производства в обмен на вооружения США, учитывают свои экономические связи с РФ и имеющиеся соглашения в военно-технической сфере. Такое мнение выразила глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон.

"В регионе девять стран, у которых есть российская техника. Предлагается предоставить эту технику Украине или США, и мы сможем заменить ее американской", - констатировала она, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне. На вопрос о том, верно ли, что эти страны в целом не выражают готовности к таким сделкам, Ричардсон ответила: "Я думаю, что решать этим странам". Как она добавила, эти страны учитывают "имеющиеся у них опасения, имеющиеся соглашения".

"Экономика является здесь важным фактором", - подчеркнула глава Южного командования ВС США. По ее мнению, упомянутые страны, "обдумывая свое решение", учитывают "влияние на экономические связи, которые у них есть с Россией, и подобные вещи". Ричардсон полагает, что этим странам из-за антироссийских санкций "трудно получить запчасти для российской техники".

Глава Южного командования Вооруженных сил США также считает, что латиноамериканские страны учитывают контракты с РФ в сфере поставок вооружений. 

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Россия
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Украина
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