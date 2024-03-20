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Интерфакс-АВН

Писториус объявил о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро, в него войдут 10 тыс. артиллерийских снарядов от Бундесвера

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Gregor Fischer

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Берлин выделяет пакет военной помощи Украине на 500 млн евро, в него войдут 10 тыс. артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера, заявил во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"У нас есть пакет помощи Украине на 500 млн евро", - приводит издание "Вельт" слова министра, участвующего во встрече контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.

Также ФРГ намерена покрыть расходы, связанные с приобретением 180 тыс. снарядов в рамках инициативы Чехии, и собирается заказать на своих предприятиях еще 100 тыс. снарядов для Киева.

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Страны
Германия
Украина
Чехия
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