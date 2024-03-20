В России призвали довооружить сверхмалые подлодки

Мальцев: сверхмалые подлодки ВМФ РФ нужно довооружить для борьбы с дронами

Сверхмалые подводные лодки, имеющиеся в распоряжении Военно-морского флота (ВМФ) России, нужно довооружить для борьбы с морскими дронами. К этому в интервью ТАСС призвал глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан 1-го ранга Владимир Мальцев.

По его словам, у России есть некоторое количество сверхмалых субмарин, которые могут использоваться как в научно-исследовательских, так и в боевых целях. «Они должны обладать способностью в том числе противодействовать подводным дронам. Исходя из существующих реалий, им необходимо дополнительное вооружение для решения новых задач», — сказал эксперт.

По его словам, довооружать необходимо и перспективные сверхмалые субмарины.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что ремонт обитаемой малой субмарины АС-31 «Лошарик» практически завершен.