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Российский атомный «Лошарик» испытают на предельной глубине

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

ТАСС: атомную станцию «Лошарик» испытают на предельной глубине

После завершения ремонта на заводе «Севмаш» атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» пройдет испытания, в ходе которых выполнит погружение на предельную глубину. Об этом со ссылкой на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника, начало испытаний намечено на лето 2024 года. В ходе тестов обитаемая субмарина выполнит несколько погружений, в том числе на максимальную глубину шесть тысяч метров.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что ремонт АС-31 «Лошарик» практически завершен.

В июле 2019 года на борту станции АС-31 «Лошарик» случился пожар, который унес жизни 14 моряков. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить данную глубоководную станцию.

АС-31 «Лошарик» проекта 10831 предназначен для проведения операций на морском грунте на глубине до шести километров. Корпус станции скрывает семь титановых относительно независимых друг от друга сферических отсеков, связанных между собой переходами. В хвостовых отсеках, предположительно, находится атомная энергетическая установка. Общая длина субмарины — 69 метров, ширина — 7 метров, скорость подводного хода — 30 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
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