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Военное обозрение

Нидерланды и Бельгия планируют пополнить украинский флот ещё тремя кораблями противоминной обороны

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские ВМС получат еще три тральщика, западные спонсоры киевского режима продолжают спихивать украинцам устаревшие корабли, перевооружась на более современные. Как сообщает пресс-служба Минобороны Бельгии, это будет совместная акция с Нидерландами.

Бельгия и Нидерланды пополнят украинский флот сразу тремя тральщиками типа Tripartite, а также провести подготовку экипажей для них. В Бельгии украинские моряки будут учиться в Военно-морской академии, а Нидерланды обеспечат обучение экипажей уже непосредственно на кораблях. Пока других подробностей нет.

В прошлом году Нидерланды анонсировали передачу Украине двух кораблей противоминной обороны типа Alkmaar, построенных в рамках совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite. Тральщики должны быть выведены из состава флота Нидерландов, но не ранее 2025 года, поскольку сначала необходимо получить новые корабли для их замены. А вот обучение экипажей планировалось начать еще в прошлом году, но видимо, что-то пошло не так. Третий тральщик такого же типа поставит Бельгия.

Стоит отметить, что у Украины уже имеются тральщики, переданные Великобританией. В 2021 году Киев получил два корабля противоминной обороны "Чернигов" и "Черкассы", они до сих пор болтаются у британских берегов. Еще два тральщика британцы обещали передать в конце прошлого года. Предназначались они для "обеспечения безопасности" в Черном море. Однако, пока идут боевые действия с Россией, она не пропустит ни один украинский корабль. Так что придется им находиться вдали от Украины еще очень длительное время. Зато все живы останутся.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Нидерланды
Россия
Украина
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