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«Ростех» передал партию новых биноклей в Подмосковье

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Фото: zenit-optics.ru
Фото: zenit-optics.ru.

«Ростех» передал бинокли БСВ 16х40 со стабилизацией подмосковной организации

Красногорский завод имени Зверева передал подмосковной организации новые бинокли БСВ 16х40 с системой стабилизации. Об этом говорится на сайте госкорпорации «Ростех».

«Красногорский завод имени С.А. Зверева (КМЗ) холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" отгрузил подмосковной организации партию биноклей. Изделия обладают высоким уровнем влагозащиты и встроенной системой гироскопической стабилизации изображения. Эта система компенсирует изменения положения корпуса и вибрации, которые могут возникнуть в процессе наблюдения», — сообщили в «Ростехе».

Оптические элементы бинокля получили многослойное покрытие, которое позволяет использовать прибор при ярком дневном свете и в условиях недостаточной освещенности.

Временный генеральный директор КМЗ Евгений Кузнецов отметил, что изготовленные на заводе бинокли применяют профильные службы, включая охранные предприятия. Изделия могут работать при температуре от минус 25 до 45 градусов. Также устройство можно использовать при влажности до 98 процентов.

В январе стало известно, что холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» разработал оптические инфракрасные фильтры для военных и гражданских видеосистем. Изделия, которые могут заменить аналоги шведских, американских и английских производителей, предназначены для обеспечения съемки в условиях недостаточной видимости.

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Страны
США
Компании
КМЗ
КМЗ Зверева
Ростех
Росэлектроника
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