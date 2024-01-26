В России разработали инфракрасные фильтры для тепловизоров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал оптические инфракрасные фильтры для военных и гражданских видеосистем. Изделия предназначены для обеспечения съемки в условиях недостаточной видимости, сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что фильтры легко монтируются на любой объектив и позволяют получать изображение в спектральном диапазоне от 2 до 20 микрометров. В сообщении подчеркнули, что изделия могут заместить аналоги шведских, американских и английских производителей. Фильтры предназначены для аппаратуры видеонаблюдения, тепловизоров и систем наведения.

«Интерференционные инфракрасные фильтры "Аметист-ИК" являются инициативной разработкой входящего в "Росэлектронику" НИИ "Гириконд". Освоенная предприятием линейка включает в себя коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры», — говорится в сообщении.

Фильтры соответствуют требованиям Минобороны России и могут применяться в составе специальных комплексов. Изделия сохраняют свои свойства в течение 15 лет эксплуатации при температуре от минус 60 до 70 градусов и относительной влажности 98 процентов.

В сентябре стало известно, что «Росэлектроника» разработала универсальную инфракрасную телевизионную камеру, которая обеспечивает дальность обнаружения до 20 километров в любых погодных условиях.