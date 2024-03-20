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Военное обозрение

Снаряды и бронемашины Iveco LMV Lynx: в Бельгии готовят новый пакет военной помощи для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает бельгийское издание Belga со ссылкой на министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, правительство страны готовит новый транш военной помощи для Украины.

По словам Дедондер, в рамках этой помощи Киев получит артиллерийские снаряды и большое количество бронетехники – 280 бронемашин Iveco LMV Lynx итальянского производства.

На прошлой неделе правительство Бельгии одобрило три пакета военной помощи Украине, которая обойдётся стране в 412 миллионов евро.

Глава Минобороны Бельгии отметила, что часть вооружений будет поставлена из армейских резервов страны, а другая – будет закуплена совместно с некоторыми другими странами Евросоюза.

Помимо прочего, Бельгия планирует в сотрудничестве с Нидерландами организовать подготовку украинских военнослужащих и поставить Украине три минных тральщика. Бельгия также сотрудничает с Люксембургом в вопросе военной помощи Украине. Страны намерены закупить для Киева разведывательные дроны.

Ранее о первом в этом году пакете военной помощи для Украины заявили и в США.

Стоит отметить, что европейские страны и США направляли Киеву вооружения в значительно больших масштабах, чем это происходит сейчас, но положение ВСУ на передовой от этого лучше не стало.

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