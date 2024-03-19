Глава МО Польши заявил, что "танковая коалиция" поддержки Украины заработает в конце марта

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что к инициативе уже присоединились другие западные страны, такие как Великобритания и Швеция

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Так называемая коалиция бронетанковой поддержки Украины во главе с Польшей и ФРГ начнет работу в конце марта. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров со своим германским коллегой Борисом Писториусом в Хеленуве возле Варшавы.

"26 марта в Варшаве начнет свою работу танковая коалиция", - сказал глава польского оборонного ведомства на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом TVP Info.

Он отметил, что к инициативе уже присоединились другие западные страны, такие как Великобритания и Швеция.