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ТАСС

Глава МО Польши заявил, что "танковая коалиция" поддержки Украины заработает в конце марта

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что к инициативе уже присоединились другие западные страны, такие как Великобритания и Швеция

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Так называемая коалиция бронетанковой поддержки Украины во главе с Польшей и ФРГ начнет работу в конце марта. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров со своим германским коллегой Борисом Писториусом в Хеленуве возле Варшавы.

"26 марта в Варшаве начнет свою работу танковая коалиция", - сказал глава польского оборонного ведомства на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом TVP Info.

Он отметил, что к инициативе уже присоединились другие западные страны, такие как Великобритания и Швеция. 

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
Украина
Швеция
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