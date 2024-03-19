Дрон СКАТ 350М навел ракеты на РСЗО Vampire ВСУ вблизи Белгородской области

Координаты украинской установки оперативно передали в Минобороны России, сообщили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Беспилотник СКАТ 350М производства Ижевского авиазавода обнаружил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода, и навел на нее ракетный удар ВС РФ, соответствующее видео опубликовал концерн "Калашников".

"Координаты вражеской установки, полученные благодаря БЛА, были оперативно переданы в Минобороны России. В результате точного ракетного удара RM-70 была критически повреждена и вышла из строя, среди ее расчета - "двухсотые" и "трехсотые", - сообщили в концерне.

Беспилотник СКАТ 350М оснащен дневной и тепловизионной камерами и предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах. Также дрон отличается улучшенной аэродинамикой, у него повышены механическая прочность конструкции крыла и управляющих элементов.

"Это подтверждает и эпизод с обнаружением РСЗО ВСУ: СКАТ 350М зафиксировал ее, находясь на пределе допустимого времени полета. Но это не помешало беспилотнику благополучно возвратиться в точку запуска и совершить посадку штатно, без повреждений", - добавили в "Калашникове".