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ТАСС

Антонов заявил, что Запад начнет считаться с РФ лишь после ее полной победы в СВО

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Надо знать свою позицию и двигаться вперед, уверен посол России в США

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Коллективный Запад начнет считаться с Россией только после ее полной победы в специальной военной операции на Украине. Уверенность в этом выразил посол России в США Анатолий Антонов.

Беседуя в воскресенье вечером с журналистами по завершении работы избирательного участка в посольстве, он заявил, что пока никаких перспектив улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматривается. "То есть, никаких перспектив, хотя never say never ("никогда не говори никогда" - прим. ТАСС), улучшения российско-американских отношений, на мой взгляд, в ближайшее время ожидать нам не следует", - отметил Антонов. "Поэтому в этих условиях как никогда поднимается значение дипломатической работы здесь, в Америке и в <...> европейских странах по жесткому, решительному, энергичному отстаиванию национальных интересов. При этом оглядываться ни на кого не надо. Надо точно знать свою позицию и двигаться вперед. <...> На нас обратят внимание только тогда, когда мы получим полную победу на поле боя", - подчеркнул посол. 

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Страны
Россия
США
Украина
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