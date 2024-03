Антонов заявил, что Запад начнет считаться с РФ лишь после ее полной победы в СВО

Надо знать свою позицию и двигаться вперед, уверен посол России в США

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Коллективный Запад начнет считаться с Россией только после ее полной победы в специальной военной операции на Украине. Уверенность в этом выразил посол России в США Анатолий Антонов.

Беседуя в воскресенье вечером с журналистами по завершении работы избирательного участка в посольстве, он заявил, что пока никаких перспектив улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматривается. "То есть, никаких перспектив, хотя never say never ("никогда не говори никогда" - прим. ТАСС), улучшения российско-американских отношений, на мой взгляд, в ближайшее время ожидать нам не следует", - отметил Антонов. "Поэтому в этих условиях как никогда поднимается значение дипломатической работы здесь, в Америке и в <...> европейских странах по жесткому, решительному, энергичному отстаиванию национальных интересов. При этом оглядываться ни на кого не надо. Надо точно знать свою позицию и двигаться вперед. <...> На нас обратят внимание только тогда, когда мы получим полную победу на поле боя", - подчеркнул посол.