США, Россия и Китай готовятся бороться за Арктику. Какой может быть война в полярных условиях

BI: США готовят своих военных к конфликту в Арктике

В США готовят части и соединения вооруженных сил для боевых действий в условиях полярного климата, чтобы отстаивать свое доминирование в Арктике, сообщает Business Insider. Вашингтон хочет противостоять России и Китаю в регионе. Какой может быть современная война в арктических условиях и при чем тут опыт Второй Мировой войны - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По данным издания Business Insider, в последнее время Вашингтон обратил особое внимание на Заполярье и готовится отстаивать там свои геополитические интересы. Ради этого наращивается интенсивность боевой и оперативной подготовки. При этом командованием ставится задача - адаптировать бойцов и командиров к экстремальным условиям полярных регионов, то есть к чрезвычайно низким температурам, сильному обледенению, экстремальным колебаниям светового дня (двадцать четыре часа дневного света летом и полная темнота в середине зимы).

В борьбу за арктический регион вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана - США, Россия, Канада, Норвегия, Дания, - но и державы иных регионов, например, КНР.

В последнее время Пекин активно проникает в Заполярье, причем в этом случае достаточно трудно сказать, действует Пекин скоординировано с Россией или сугубо по своему особому плану. Китай хочет иметь в Арктике какие-то формы постоянного присутствия, чтобы в будущем осуществлять коммерческое судоходство, если это станет возможным по погодным условиям.

Словом, полярные исследования давно перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

Москва управляет крупнейшим в мире ледокольным флотом, строит в Арктике военные базы, аэродромы, пункты базирования военно-морского флота, совершенствует систему истребительного авиационного и зенитного ракетного прикрытия, модернизирует средства радиолокационной разведки.

Опыт Второй Мировой

Говоря о возможности возникновения в арктическом регионе каких-либо вооруженных конфликтов, следует для начала учесть и имеющийся исторический опыт. Вести боевые действия в этом районе с учетом рельефа и климата необычайно трудно.

К примеру, в ходе обороны Советского Заполярья части и соединения германской армии «Норвегия» под командованием генерал-полковника Николауса фон Фалькенхорста так и не смогли преодолеть хребет Муста-Тунтури на полуострове Средний. В целом Вермахту не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. С наступлением зимы и полярной ночи боевые действия практически прекращались. В условиях экстремально низких температур и сильных ветров отмечались случаи гибели от обморожения целых подразделений.

А вот на морях и в воздухе боевые действия развивались достаточно интенсивно. К примеру, в 1942 году при операции «Вундерланд» немецкий тяжелый крейсер «Aдмирал Шеер» (шесть 280-мм и восемь 150-мм орудий) обстрелял самый северный порт России Диксон, расположенный на северо-западной оконечности Таймырского полуострова на побережье Карского моря. Повреждения получили станция по наблюдению за туманами на острове Медвежий, электростанция и радиоцентр Нового Диксона, жилые дома и другие здания. По сути дела, «Адмирал Шеер» стер Диксон с лица земли.

Однако высадка десанта так и не состоялась. К слову, «Адмирал Шеер» кончил плохо. Весной 1945 года тяжелый крейсер находился на ремонте на верфи в Киле. В ночь с 9 на 10 апреля в ходе налета более 300 самолетов ВВС Соединенного Королевства «Адмирал Шеер» был поражен пятью сверхтяжелыми бомбами «Толлбой» и в результате перевернулся и затонул.

16 июля 1942 года германская подводная лодка U-601 (тип VIIC, 25 февраля 1944 года потоплена в 250 милях от Лофотенских островов британским самолетом) обстреляла полярную станцию в заливе Малые Кармакулы на западном побережье архипелага Новая Земля. Персонал станции открыл ответный огонь из крупнокалиберных пулеметов, заставил подлодку погрузиться и покинуть Малые Кармакулы.

25 августа подводная лодка U-255 (потоплена в ходе операции «Дэдлайт» 13 декабря 1945 года) обстреляла полярную станцию на мысе Желания (мыс на Северном острове архипелага Новая Земля, вблизи его крайней северной оконечности). Сгорели метеодом, жилой дом, дом летчиков и склад.

Также при операции «Вундерланд» германская подводная лодка U-251 (тип VIIC, 19 апреля 1944 года потоплена южнее шведского порта Гетеборг) всплыла рядом с островом Уединения (расположен в центральной части Карского моря) и артиллерийским огнем разрушила здание станции и продовольственный склад. Жертв среди семи полярников не было, радиостанция не пострадала, и метеостанция продолжила работу.

В 1942 году в районе населенного пункта Амбарчик (расположен на берегу Восточно-Сибирского моря, в устье реки Колымы) немцы высадили десант с подводной лодки, но обе резиновые десантные лодки противника полярники потопили, ПЛ не смогла подойти ближе из-за мелководья и льдов, обстреляла Амбарчик из зенитных автоматов, при этом особого ущерба не нанесла. Но в конце навигации 1942 года к Амбарчику подошел немецкий рейдер и уничтожил орудийным огнем практически все постройки поселка.

В ночь на 26 сентября 1944 года к метеостанции на мысе Стерлигова (расположена на западном берегу полуострова Таймыр, на северной оконечности залива Толл, 400 км северо-восточнее Диксона) подошли три германские подводные лодки (U-711 (тип VIIC, 4 мая 1945 года потоплена в Харштадте британской авиацией), U-957 (тип VIIC, 21 октября 1944 года списана и поставлена на прикол в Тронхейме) и U-739 (тип VIIC, сдалась 13 мая 1945 года в Эмдене) из группы «Грейф») и высадили десант в 25 человек. Станция была захвачена, немцы организовали радиоигру, стараясь выяснить информацию о конвоях. Через несколько суток германские моряки ушли с мыса Стерлигова, разрушив строения и захватив в плен пятерых сотрудников метеостанции.

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны подводные лодки кригсмарине неоднократно осуществляли рейды в наши северные моря. Для снабжения своих подлодок немцы построили на северном побережье и арктических островах несколько баз снабжения и стоянок для субмарин. Большинство из этих пунктов базирования были обнаружены уже после войны.

Есть сведения, что места якорных стоянок германских подводных лодок были в устьях Енисея и других сибирских рек, в Обской губе, на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и многих других островах и побережье Белого, Баренцева, Карского морей.

"Крупных операций не будет"

Разумеется, ни одна война в будущем не будет похожа на вооруженные конфликты в прошлом.

Но можно предположить, что в случае столкновения ведущих держав в Арктике каких-либо крупных операций общевойскового характера не будет.

А вот действия военно-морских и военно-воздушных сил, рейды сравнительно небольших отрядов сил специальных операций вполне ожидаемы и будут осуществляться с большим размахом.

По этим причинам Россия последние десятилетия динамично совершенствует свою военную инфраструктуру в арктическом регионе. Вполне возможно, что аналогичных точек зрения придерживаются и страны бассейна Северного Ледовитого океана.

В Кремле в ответ на публикацию в американском журнале уже отметили, что Арктика остается территорией напряженной конкуренции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион, как стратегически важный.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок