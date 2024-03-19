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Путин поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press.

Путин: необходимо разобраться с постройкой ядерной установки в космосе

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил разобраться с постройкой ядерной установки в космосе. Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля. Так глава государства отреагировал на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, который привел детали национального проекта по укреплению суверенитета российской космической связи.

По словам главы государства, у России в этой сфере есть компетенции, которыми другие страны не обладают. Он поручил главе правительства Михаилу Мишустину и вице-премьеру Андрею Белоусову уделить дополнительное внимание проекту.

В настоящее время в России есть несколько проектов по выводу на орбиту энергетических установок. Например, с 2010 года ведутся разработки ядерного буксира «Зевс». Его первая экспедиция может начаться в конце текущего десятилетия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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