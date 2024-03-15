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ТАСС

Пентагон: пакет военной помощи США Украине на $300 млн носит единичный характер

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Вид на Пентагон
Вид на Пентагон.
Источник изображения: AP Photo/ Charles Dharapak

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что случай не носит устойчивый характер

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Последний пакет военной помощи США киевским властям на $300 млн был единичным случаем, такое оказание поддержки Украине не носит устойчивый характер. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Если будут другие контракты, по которым произойдет переоценка, мы дадим вам знать, однако это (выделение помощи на $300 млн - прим. ТАСС) было уникальным случаем <...>. Это не носит устойчивый характер", - сказала она, указав, что не знает о каких-либо других случаях выявления свободных средств в других американских ведомствах для помощи киевским властям.

12 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Как он пояснил, "скромные объемы финансирования" стали доступны, поскольку власти США сумели заключить контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем ожидалось. 

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Страны
США
Украина
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