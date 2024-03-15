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Полковник рассказал об особенностях ставшей проблемой для Киева «умной» бомбы

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Полковник Матвийчук: особенность российской «умной» бомбы в сложностях перехвата

Украинским силам сложно перехватывать российскую «умную» бомбу Д-30СН, утверждает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях этого боеприпаса, который станет проблемой для Киева по утверждению западных СМИ.

«Это бомба с управляющим модулем полета. Что она из себя представляет: это крылышки, это хвостовое оперение, это рули, которые позволяют ей управлять влево-вправо-вверх-вниз и, конечно же, электронные мозги, в которых или закладывается маршрут, или он управляется штурманом самолета, который ее выпустил. Дальность пуска — от 50 до 100 километров. Проблема для Киева в том, что ее очень тяжело обнаружить и сбить», — сказал он.

Как пишет американское издание The War Zone (TWZ), бомба Д-30СН, которую российские военные применили в ходе специальной военной операции (СВО), может осложнить ситуацию на фронте для Киева. Высокоточным боеприпасом, который называют аналогом американской «умной» бомбы Small Diameter Bomb (SDB), можно вооружать самолеты и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Снаряд можно запускать с земли и не рисковать тактической авиацией без необходимости. В материале также сказано, что боеприпас будет особенно полезен для оперативных ударов по целям на дальних дистанциях.

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Украина
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