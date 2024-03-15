В Пентагоне заявили, что РФ при СВО получила опыт применения современных вооружений

Глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Грегори Гийо отметил, что "Россия стремится к быстрому перевооружению, сохраняет крупнейший арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Российская сторона при проведении специальной военной операции (СВО) получила большой опыт применения своих самых современных вооружений и отработала методы их использования на случай конфликта с США и их союзниками. Об этом заявил глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо.

"Россия получила большой практический опыт применения своих наиболее современных неядерных вооружений на Украине и имела возможность отработать практики, техники и методы их использования в прямом конфликте с Соединенными Штатами и нашими союзниками по НАТО", - говорится в письменном заявлении генерала, опубликованном на сайте комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где Гийо выступает на слушаниях.

"Несмотря на то, что стратегические возможности КНР быстро растут, Россия на сегодняшний день остается крупнейшей военной угрозой для нашей страны", - полагает генерал. По его мнению, "Россия стремится к быстрому перевооружению, сохраняет крупнейший арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений и по-прежнему обладает внушительным потенциалом для того, чтобы угрожать Северной Америке высокоточными неядерными вооружениями".