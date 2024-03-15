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Военное обозрение

Парламент ФРГ в очередной раз не поддержал требование оппозиции о поставке Киеву ракет Taurus

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Источник изображения: topwar.ru

Нижняя палата немецкого парламента (бундестага) уже в третий раз отказалась поддержать внесенный оппозиционным блоком ХДС/ХСС проект резолюции с требованием к правительству ФРГ предоставить боевикам киевского режима крылатые ракеты Taurus.

Голосование проводилось после дебатов, во время которых представители большинства фракций высказались против внесенного оппозицией документа. Из 690 депутатов бундестага против соответствующего законопроекта проголосовали 495 парламентариев, за - 190.

В феврале текущего года представители блока ХДС/ХСС уже пытались заручиться поддержкой парламента при одобрении резолюции о передаче Украине этих вооружений. Тогда инициатива немецкой оппозиции была отклонена бундестагом. Вместо нее депутаты одобрили второй проект документа, представленный правящей коалицией. Документ содержал призыв к правительству страны начать поставки Киеву необозначенных дальнобойных вооружений, способных поражать стратегические объекты в российском тылу. Ракеты Taurus при этом не упоминались.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших, в частности, возможность нанесения ударов по Крымскому мосту, также выступил против отправки Киеву ракет Taurus. По мнению Шольца, это стало бы нарушением собственных «красных линий» и сделало бы Германию непосредственной участницей вооруженного конфликта на Украине.

Впрочем, примерно такие же дискуссии в Берлине велись и ранее по поводу поставок для ВСУ артиллерийских и зенитных систем, а также танков «Леопард». В конечно итоге эти самоограничения были сняты.

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Страны
Германия
Украина
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