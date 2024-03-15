США одобрили третьи летные испытания Starship

США одобрили третьи летные испытания многоразовой системы Starship

Федеральное управление гражданской авиации США одобрило для компании SpaceX лицензию на проведение третьих летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает ArsTechnica.

Получение лицензии было последним препятствием, которое мешало компании произвести очередной испытательный запуск.

В официальном канале сети X компании сообщается, что пуск состоится в четверг, 14 марта, в 16:10 по московскому времени. «Погода на 70 процентов благоприятствует сегодняшним третьим комплексным летным испытаниям Starship», — говорится в сообщении SpaceX.

Согласно SpaceNews, верхняя ступень Starship через 65 минут после старта системы с площадки в американском штате Техас должна приводниться в Индийском океане.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.