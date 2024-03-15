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В США одобрили серийное производство F-35

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Фото: Jana Rodenbusch / Reuters
Фото: Jana Rodenbusch / Reuters.

Пентагон одобрил серийное производство F-35 после пятилетней задержки

Минобороны США одобрило серийное производство истребителя пятого поколения F-35 Lightning II после пятилетней задержки. Об этом пишет Breaking Defense.

«Начальник отдела закупок Минобороны Билл Лапланте подписал так называемое решение Milestone C, что стало решающим моментом, свидетельствующим об уверенности министерства в эксплуатационных характеристиках самолета и зрелости производственной системы Lockheed Martin, хотя самолет уже эксплуатировался в США и дружественных зарубежных странах в течение многих лет», — говорится в публикации.

Отмечается, что это решение последовало за встречей, на которой рассматривали результаты первоначальных эксплуатационных испытаний F-35, а также отчет об испытаниях с боевой стрельбой, подготовленный в Пентагоне.

Как пишет издание, программа F-35 «технически застряла» на этапе начальных эксплуатационных испытаний и начального производства из-за задержек с запуском среды моделирования. Тесты в среде, имитирующей различные угрозы, которые невозможно воспроизвести в ходе испытательных полетов, были необходимым условием для завершения первоначальных эксплуатационных испытаний.

В феврале стало известно, что F-35 получат модернизированные двигатели F135, которые разрабатывает компания Pratt & Whitney в рамках программы Engine Core Upgrade, в 2029 году.

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Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
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