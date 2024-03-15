Иранский адмирал заявил, что учения с РФ и КНР свидетельствуют о новом морском альянсе

Второй контр-адмирал иранских ВМС Мостафа Тадж ад-Дини отметил, что представители ВМС Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР выступили в качестве наблюдателей, чтобы в будущем стать полноценными участниками этих учений

ДУБАЙ, 14 марта. /ТАСС/. Проведение военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2024" с участием России, Ирана и Китая свидетельствует о формировании нового альянса по обеспечению безопасности на севере Индийского океана. Такое мнение выразил представитель исламской республики на маневрах второй контр-адмирал иранских ВМС Мостафа Тадж ад-Дини.

"Пять лет подряд проводятся эти важные учения, мир стал свидетелем [формирования] Ираном, Китаем и Россией нового международного альянса по обеспечению безопасности в северной части Индийского океана", - заявил он в эфире иранского телеканала IRIB. По словам ад-Дини, представители ВМС Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР выступили в качестве наблюдателей, чтобы в будущем стать полноценными участниками этих учений.

Утром 14 марта Минобороны РФ сообщило, что практическая часть учений "Морской пояс безопасности - 2024" завершилась в Оманском заливе. Отмечается, что за два дня учений российские военные моряки отработали с коллегами из ВМС Ирана и Китая совместное маневрирование и учение по связи, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям днем и ночью, а также провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна.

Международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2024" проводятся в шестой раз с 2018 года. В них постоянно участвуют корабли ВМС Ирана, Китая и ВМФ России. Российское оборонное ведомство информировало, что в этом году впервые в качестве наблюдателей участвуют представители ВМС Азербайджана, Индии, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.