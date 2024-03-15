Практическая часть военно-морских учений РФ, КНР и Ирана завершилась в Оманском заливе

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в порт Чехбехар, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Практическая часть военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2024" с участием России, Ирана и Китая завершилась в Оманском заливе. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России - гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" - успешно завершили выполнение задач практической части совместного международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности - 2024" в Оманском заливе и прибыли в иранский порт Чехбехар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два дня учений российские военные моряки отработали с коллегами из ВМС Ирана и Китая совместное маневрирование и учение по связи, стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям днем и ночью, а также провели операцию по освобождению захваченного пиратами судна.

"Сегодня в городе Чехбехар будут подведены итоги учения и пройдет торжественная церемония его закрытия с участием военнослужащих из Ирана, Китая, России, а также стран-наблюдателей: Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР", - добавили в Минобороны.

Международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2024" проводятся в шестой раз с 2018 года. В них постоянно участвуют корабли ВМС Ирана, Китая и ВМФ России. В этом году в маневрах в Оманском заливе Аравийского моря задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров флотов трех стран. Целью маневров является "отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности". Впервые в качестве наблюдателей участвуют представители ВМС Азербайджана, Индии, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.