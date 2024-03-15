Войти
ТАСС

Эксперт: влияние нового пакета помощи США на ход конфликта на Украине будет минимальным

915
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Глава неправительственной организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан заявил, что такие суммы тратятся за считанные недели

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС. Новый пакет военной помощи Украине со стороны американской администрации на сумму $300 млн окажет минимальное воздействие на ход боевых действий. Такое мнение выразил глава неправительственной организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан.

"Это суммы, которые тратятся за считанные недели", - приводит его слова газета The New York Times. По мнению Кузана, влияние на ход боевых действий будет "минимальным".

Как пишет издание со ссылкой на аналитиков, новое вооружение "поможет Украине сдерживать российские войска в течение нескольких недель", но "не изменит общей ситуации на поле боя".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вашингтонская администрация предоставит Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты.

Президент США Джо Байден 13 марта счел предоставленный Киеву пакет военной помощи недостаточным. Американский лидер призвал Конгресс одобрить крупные бюджетные ассигнования для поддержки Украины и напомнил, что "просил гораздо больше". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 16.03 10:15
  • 2
Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев