Эксперт: влияние нового пакета помощи США на ход конфликта на Украине будет минимальным

Глава неправительственной организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан заявил, что такие суммы тратятся за считанные недели

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС. Новый пакет военной помощи Украине со стороны американской администрации на сумму $300 млн окажет минимальное воздействие на ход боевых действий. Такое мнение выразил глава неправительственной организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан.

"Это суммы, которые тратятся за считанные недели", - приводит его слова газета The New York Times. По мнению Кузана, влияние на ход боевых действий будет "минимальным".

Как пишет издание со ссылкой на аналитиков, новое вооружение "поможет Украине сдерживать российские войска в течение нескольких недель", но "не изменит общей ситуации на поле боя".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вашингтонская администрация предоставит Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты.

Президент США Джо Байден 13 марта счел предоставленный Киеву пакет военной помощи недостаточным. Американский лидер призвал Конгресс одобрить крупные бюджетные ассигнования для поддержки Украины и напомнил, что "просил гораздо больше".