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ТАСС

Трамп считает, что страны Европы должны выделять на помощь Украине средства наравне с США

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Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

По словам бывшего американского лидера, Европа тратит на поддержку Киева на $100 млрд меньше, чем Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Европейские страны должны выделять на помощь Украине столько же средств, сколько США, иначе это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

"Европа тратит примерно на $100 млрд меньше на Украину, чем мы <...>. Я считаю это очень несправедливым по отношению к Америке. Это очень несправедливо по отношению к налогоплательщикам Соединенных Штатов", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax, опубликованном в среду. Так он прокомментировал вопрос журналиста о том, сократит ли он финансирование Киева в случае победы на президентских выборах.

"Европейские страны, вместе взятые, должны платить столько же", - добавил Трамп, подчеркнув, что для их безопасности ситуация на Украине имеет большее значение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встретившийся 8 марта с Трампом в его поместье в штате Флорида, заявил, что экс-президент США в случае возвращения в Белый дом не будет финансировать военные действия на Украине и выделять средства на безопасность Европы. 

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Венгрия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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