"Конец постановки". Марин Ле Пен один ударом пресекла интриги Макрона (Boulevard Voltaire, Франция)

Марин Ле Пен: конфликт на Украине закончится переговорами, и Макрон это знает

Воинственные заявления Макрона о готовности Франции послать войска на Украину были частью продуманного сценария, пишет Boulevard Voltaire. Сам президент, его автор, хотел таким образом набрать политически очки, чтобы обеспечить победу своей партии на выборах. Однако Ле Пен ему провести не удалось.

Выступление Эмманюэля Макрона в Национальном собрании в Париже 12 марта, посвященное Украине, было на вес золота. Если напрячься — можно вспомнить, что Европа некогда символизировала мир. Благодаря мечтам Шумана и Монне (французские политики, одни из отцов-основателей Европейского союза — прим. ИноСМИ) нам посчастливилось пережить так называемую очаровательную эпоху — без штормов, без грохота сапог и винтовочных выстрелов, новую эру разума и прогресса. Война в Югославии, угроза советских SS-20, терроризм, напрямую связанный с открытием границ, и многое другое — все это было беспечно забыто...

Теперь Эмманюэль Макрон и его правительство, абсолютные чемпионы по восторженному европеизму, объясняют, что Европа — это война. Вернее, что мы находились бы в состоянии войны, если бы не продуманная и энергичная реакция президента Республики. В речи премьер-министра перед членами парламента восхвалялись действия, слаженность, ум и смелость главы Франции! Несокрушимое единство Европейского союза? "Владимир Путин в него не верил", — злорадствовал Атталь. Вот только в Европе этого внушительного единства как ответа России не существует. "НАТО укрепилось", — уверял глава правительства Франции в речи, которую президент Макрон, скорее всего, вычитывал (и не один раз)... Вот только Соединенные Штаты от Украины отказываются. По утверждению Атталя, "Франция находится в авангарде поддержки Украины" — и стране только что удалось собрать 27 глав государств и их представителей на конференцию. Он не упомянул, что наши соседи сразу же дистанцировались от воинственных заявлений Макрона о возможности отправки войск на Украину.

В течение долгих минут премьер-министр пытался представить Россию как прямую угрозу не только Европе, но и самой Франции, перечисляя "конкретные последствия" возможной победы России "для жизни французов": конец международного миропорядка, "основанного на правилах", кибератаки, препятствующие функционированию наших служб, бесконтрольный рост налогов, инфляция, экономический кризис и даже "огромная волна миграции" из Украины и соседних стран. А мы-то думали, что мигранты приносят пользу Франции! "Конфликт имеет свою цену, но эта цена возрастет в десять раз, если Россия победит", — убежден Габриэль Атталь. Поэтому Франция направляет Украине новые средства. "3 миллиарда евро, в полтора раза больше, чем мы уже передали", — объяснил премьер.

Что же в заключение? "Я по-республикански уважаю голос каждого, но..." Но? "Но голосовать против, — продолжил свою мысль премьер-министр, — значит поставить под сомнение усилия Франции за последние два года и, следовательно, поддержать Путина!" Вот так! А воздержаться? "Это значит уклониться от ответственности перед историей", — считает Атталь.

Как выбраться из ловушки Макрона

И тут обнаруживается очередная нехитрая западня. Так вот какова была цель: изолировать "Национальное собрание", которое грозит превратить предвыборную кампанию Макрона в катастрофу. Заманить его в ловушку. Заставить людей забыть о недовольстве фермеров, вернуть контроль над дебатами любой ценой, сфокусировать внимание СМИ на себе и, самое главное, не исчезнуть, как Олланд! Последние несколько дней французский народ был невольно втянут в постановку сюжета, все перипетии которого тщательно прописал сам президент Республики. Словно сценарист сериала для канала Netflix, он лично придумал все повороты, создал неожиданные эффекты, мобилизовал зрителей, задал кривую напряженности и расставил ловушки для своих политических оппонентов: дебаты об абортах, дебаты об эвтаназии, Украина. Макрон ведёт предвыборную кампанию, так что в ход идут самые разные средства.

Очевидно, что 12 марта Марин Ле Пен не попала в ловушку. "Заставив европейские страны отмежеваться от президента Франции в вопросе отправки войск, на самом деле "Эмманюэль Макрон успокоил Владимира Путина", — напомнила глава депутатской группы с трибуны нижней палаты парламента. "Либо мы выступаем за Макрона, либо нас обвиняют в том, что мы выступаем за Путина. Такое отношение достойно презрения. Презрения, потому что оно использует страдания украинцев и рискует обернуться крупным международным кризисом ради сиюминутного предвыборного преимущества" — подвела итог своему выступлению Марин Ле Пен. "Вы будете сурово осуждены нашими соотечественниками, — пообещала представитель ультраправых, — потому что этот конфликт закончится переговорами, и вы это знаете".

Все, что оставалось лидеру парламентской фракции от партии "Национального объединения", это выбраться из очевидной ловушки Макрона со следующим заявлением: "Именно своим решением воздержаться от голосования мы как раз и выражаем поддержку Украине". Конец постановки. После того, как ультраправые обожглись на полемике об абортах, они избежали эпизода с Украиной, вышли сухими из воды. Однако Макрон добился одобрения договора о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом с результатом 372 голоса "за" и 99 — "против".

Автор: Марк Бодрийе (Marc Baudriller).