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Военное обозрение

Канцлер ФРГ заявил, что передача дальнобойного оружия для него «черта на песке»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава немецкого правительства Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Отвечая на вопрос законодателей в Бундестаге о возможности поставить ВСУ ракеты авиационного базирования, канцлер отметил, что было бы крайне безответственным шагом передать дальнобойное оружие, которое будет применяться без участия немецких солдат. Более того, он добавил, что не стал бы осуществлять поставку Taurus Киеву, даже, если бы планирование применения ракет происходило непосредственно в ФРГ.

Как выразился Шольц, передача дальнобойного оружия для него является «чертой на песке».

В то же время, немецкая пресса пишет, что вышеупомянутую позицию главы правительства резко раскритиковала не только оппозиция в лице ХДС/ХСС, но и союзники по коалиции – СвДП и «Зеленые». Впрочем, СДПГ, у которой в Бундестаге численное большинство на фоне других партий, поддержала Шольца.

Стоит отметить, что вопрос о передаче ракет Taurus сейчас является крайне «неудобным» для немецкого канцлера. Виной тому недавняя утечка, где офицеры бундесвера обсуждали вероятность применения этих боеприпасов по Крымскому мосту.

Между тем все отлично помнят, как Шольц в свое время сопротивлялся поставке танков «Леопард» на Украину. В итоге, именно немецкий ОБТ оказался самым многочисленным среди переданных ВСУ западных танков.

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Страны
Германия
Украина
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