Названы преимущества «Авангарда» перед современными системами ПРО

Военный эксперт Леонков: «Авангард» превосходит системы ПРО в маневренности

Российский ракетный комплекс «Авангард» превосходит современные системы противоракетной обороны (ПРО) в скорости и маневренности, сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Преимущества он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Американцы с 2002 года создавали систему противоракетной обороны, которая не способна остановить "Авангард" чисто по техническим причинам. Во-первых, у них нет радио инновационных установок, которые смогли бы увидеть "Авангард", то есть отследить его полет и дать целеуказание по нему. Во-вторых, у них нет средств перехвата "Авангарда". Поэтому "Авангард" легко преодолеет эту систему и уничтожит все цели, для которых будет предназначен», — поделился эксперт.

Ранее о том, что российский ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком превзошел возможности ПРО США, сообщил президент России Владимир Путин.

Первые испытания «Авангарда» состоялись в 2018 году. Известно, что носителем блока могут стать ракеты комплекса «Сармат».

В феврале Путин объявлял о поставках в войска первых серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Ракеты должны продемонстрировать на боевом дежурстве.