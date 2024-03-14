Путин рассказал о превосходстве «Авангарда» над системой ПРО США

Путин: Россия обнулила вложения в систему ПРО США созданием ракет «Авангард»

Российский ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком превзошел возможности системы противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, — ну просто несопоставимые величины. И мы по сути обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО», — сказал он.

Также президент подчеркнул, что никто не будет считаться с Россией, если она не сможет себя защитить. По его словам, последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности.

В основе комплекса «Авангард» лежит гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок, который может преодолевать перспективные системы ПРО за счет маневрирования. Первые испытания «Авангарда» состоялись в 2018 году. Носителем блока могут стать ракеты комплекса «Сармат».

В феврале Путин сообщил, что первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставлены в войска. Ракеты продемонстрируют на боевом дежурстве.

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