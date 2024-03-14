ВМС Польши вернули в боевой состав единственную подводную лодку Orzeł советской постройки

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У Польши снова появился подводный флот, единственная субмарина еще советской постройки из состава польских ВМС совершила успешное погружение после проведенного ремонта. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на сообщение польских ВМС.

ВМС Польши вернули в боевой состав подводную лодку Orzeł ("Орел"), прошедшую капитальный ремонт и получившую возможность "безопасно погружаться". Как сообщается, субмарину уже протестировали и на погружение, и немного погоняли под водой в Балтийском море, о чем даже успели снять ролик.

(...) проведены испытания на перископной глубине, выполнены погружения на различные глубины и движение под водой

- говорится в сообщении.

В ВМС Польши возвращение "Орла" встретили очень радостно, поскольку это единственная подлодка в составе польского флота. Правда, еще были четыре норвежские малые подводные лодки типа "Коббен", закупленные в 2002 году, но последнюю из них списали в 2021-м. Закупка новых субмарин зависла в воздухе, Варшава выделяет на флот слишком мало средств, она строит "самую мощную" в Европе сухопутную армию.

Подлодка Orzeł была построена в 1985 году на заводе "Красное Сормово" в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус"). В 1986 году её передали польским военно-морским силам. Местом базирования субмарины, которую назвали по имени подводной лодки образца 1938 года, стала Гдыня. В 2014 году подлодка отправилась на верфь Stocznia Marynarki Wojennej SA в Гдыне (PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.) для планового капитального ремонта с заменой аккумуляторных батарей, но проблем оказалось гораздо больше, чем ожидалось. К тому же, на одном из этапов на борту подлодки вспыхнул пожар, в результате которого лодка получила значительные повреждения.