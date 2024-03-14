Гиперзвуковой беспилотник КНР сравнили с самым совершенным с точки зрения аэродинамики истребителем США

Источник изображения: topwar.ru

Недавно созданный гиперзвуковой беспилотник КНР сравнили с самым совершенным в точки зрения аэродинамики истребителем США. Такую характеристику многие эксперты дают американскому самолету F-22.

Свою сравнительную характеристику новой технике дает газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на мнение пекинских ученых.

Журналисты утверждают, что в результате испытаний дрон продемонстрировал более совершенные аэродинамические свойства по сравнению с «американцем». В отличие от него, китайский аппарат способен совершать сложные маневры даже на больших высотах, где воздух сильно разрежен. Это создает серьезные проблемы для систем противовоздушной обороны, так как они в данном случае оказываются неспособными спрогнозировать траекторию движения цели, чтобы ее уничтожить.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе испытательных полетов выяснилось, что аэродинамическая эффективность дрона значительно превышает данный показатель истребителя F-22. В дозвуковом полете данный коэффициент у обеих машин примерно одинаков – 8,4. Но на скорости 6 Махов аэродинамическое качество БПЛА – 4, тогда как истребитель из США имеет такое при 1,5 Маха.

Таким образом, утверждает СМИ их Гонконга, китайский беспилотник, наименование и технические характеристики которого не раскрываются, успешно бросил вызов лучшим образцам американской военной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее глава пресс-службы посольства Китая в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй негативно высказался о поставках американских вооружений на Тайвань. Он заявил, что Вашингтон превращает остров в «пороховую бочку».