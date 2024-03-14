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ТАСС

WSJ: Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности

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Пуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Издание со ссылкой на американских чиновников отмечает, что для собственных нужд США могут использовать новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США готово направить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Как указали собеседники издания, украинская сторона неоднократно просила Соединенные Штаты поставить ракеты ATACMS дальностью около 290 км для ударов по Крыму. Но представители администрации президента США Джо Байдена отказывались от этой идеи, настаивая на том, что американские ВС сами нуждаются в них. Теперь же, как отметили источники WSJ, Пентагон готов предоставить подобные ракеты, поскольку для собственных нужд США могут использовать новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM). В то же время чиновники добавили, что пока неизвестно, одобрит ли поставку ракет большей дальности американский лидер.

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что новый пакет американской помощи Киеву на $300 млн включает кассетные боеприпасы для ATACMS средней дальности, которая может достигать примерно 160 км. Собеседники издания отказались уточнить, содержит ли этот пакет ракеты, способные поражать цели на большем расстоянии.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что Вашингтон намерен во вторник объявить о передаче Киеву тактических ракет ATACMS. В то же время она отметила, что эти ракеты могут быть поставлены тайно, как это было прошлым летом с устаревшей версией тактических ракет APAM с меньшей дальностью поражения.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Однако он добавил, что объявлений, касающихся возможности поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS, в настоящее время у американской администрации нет. 

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Страны
США
Украина
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