GN: Россия все еще предоставляет США шанс "с честью" уйти с Украины

Запад не готов к большой войне с Россией, пишет GN. Ошибочно рассчитывая на слабость Москвы, Вашингтон настолько глубоко увяз в конфликте на Украине, что "отступить с честью" будет уже слишком трудно. Однако в противном случае США и Европу ждет катастрофа.

Зоран Метер

Я давно предупреждал, еще задолго до начала вооруженного конфликта, что Украина превратится в "черную дыру", которая может засосать весь мир. Я по-прежнему надеюсь, что был не прав, хотя эта надежда, к сожалению, все больше тает на фоне безумной политики.

Как бы далеко Украина по своему геостратегическому и геоэкономическому значению ни отставала от Ближнего Востока, богатого энергоносителями, через который проходят многие важнейшие мировые торговые пути. Поэтому Ближний Восток является сосредоточением интересов всех ключевых мировых игроков, которые соперничают там за влияние, в том числе сейчас, что крайне опасно и непредсказуемо. Несмотря на все это, Украина остается той горячей точкой, где легче и быстрее всего может произойти фатальное прямое столкновение между США как лидером Запада с одной стороны и Россией с другой.

Россию, хотят это признавать на Западе или нет, как минимум тихо поддерживает подавляющее большинство стран так называемого глобального Юга. Разумеется, они понимают, что от (не)успеха российского вооруженного столкновения с Западом зависят и их претензии на самостоятельную роль в мире, вне многовекового полного доминирования Запада. Для него в этом и заключается главная проблема украинского вооруженного конфликта, а совсем не в том, какие границы в будущем будут у Украины или войдет ли она в Европейский Союз или НАТО. Соединенные Штаты Америки в украинском конфликте (он назревал десятилетиями, и "знатоки" хорошо знали, что рано или поздно она случится) удовлетворятся только или полным поражением России (идеальный вариант), или ее долгосрочным истощением, которое не позволит ей участвовать в переустройстве мира, происходящем сейчас, и влиять на текущие процессы. В итоге такая Россия превратилась бы в ничего не значащее с политической точки зрения государство где-то "на краю земли".

Если судить по текущей ситуации на украинском фронте и по состоянию российской экономики, которая не сдалась под натиском невиданных западных санкций, то вооруженный конфликт может закончиться намного раньше и с совсем не тем результатом, которого ждет Запад. Поэтому быстро растет всеобщая обеспокоенность, что отражается и во все более агрессивной риторике, которую еще вчера даже трудно было себе представить (об этом ниже).

Путь к неизбежному катаклизму

Упомянутая вероятная война между Западом и Россией стала бы эпохальным конфликтом, который, если случится, автоматически перерос бы в третью мировую войну. Ведь даже несмотря на то, что в основном он разворачивался бы в Европе, такой конфликт разорил бы мировую экономику, прервал все важнейшие цепочки поставок и привел бы к обнищанию и дестабилизации "остального мира", который в итоге и сам втянулся бы в эту войну.

Хуже того, и об этом предупреждают многие эксперты, которые разбираются в атомной проблематике и вообще в этих самых разрушительных видах вооружений, придуманных человечеством, третья мировая война между Россией и Североатлантическим альянсом очень быстро переросла бы в ядерную, так как этому соответствует чистая логика вещей. Ни у кого в ней нет права проиграть, поскольку это не только отбросило бы его на десятилетия назад в смысле развития, но и изменило бы демографическую и политическую карту (границы) государств, которые участвовали бы в таком конфликте и проиграли бы. Иными словами, ввязавшись в третью мировую войну, все важнейшие государства в ней были бы вынуждены идти до конца, биться не на жизнь, а на смерть, так как на кону стояло бы их выживание. А поскольку у этих государств есть атомное оружие, то они, несомненно, им воспользовались бы для своей защиты, поскольку оно в принципе для того и создавалось.

Ядерное оружие как спасение

Поэтому, как бы это парадоксально ни звучало, именно атомное оружие является лучшей гарантией того, что третья мировая война между Россией и НАТО никогда не начнется, а будет "только" развиваться в виде прокси-конфликтов. Причем не исключительно на Украине, а и в других частях мира, одной из которых может стать как раз Ближний Восток. То есть разрушительное ядерное оружие, как бы кощунственно это ни звучало, играет роль спасителя обезумевших людей, которые, при других обстоятельствах, с удовольствием друг друга перебили бы (это уже случалось дважды за короткий промежуток времени в ХХ веке), то есть государства доказывали бы друг другу с оружием в руках, кто сильнее и у кого больше прав.

Однако это утверждение правдиво только при одном обязательном условии: в общественных и политических элитах достаточно мудрых и разумных людей, испытывающих "нормальный" страх перед тем, что из себя представляет ядерное оружие, и понимающих, чем его применение обернулось бы для человечества.

Разные мнения о применении ядерного оружия

Тут очень важно отметить, что среди специалистов, которые занимаются ядерным оружием и которые, в том числе, участвовали в подготовке важнейших американо-российских договоров об ограничении и нераспространении ядерного оружия, нет общего мнения насчет применения нестратегического или, как его еще называют, тактического ядерного оружия. То есть вопрос о том, приведет ли применение такого оружия обязательно и к применению стратегических ядерных вооружений, остается открытым.

Тут я бы хотел пояснить, что тактическое ядерное оружие намного менее разрушительно в смысле охвата от точки взрыва и предназначено, прежде всего, для уничтожения крупных военных объектов, важнейшей военной инфраструктуры (больших военных заводов и других важных объектов, в том числе транспортных коммуникаций, тоннелей и так далее).

С другой стороны, стратегическое ядерное оружие, известное широкой общественности как баллистические или межконтинентальные крылатые ракеты, которые, как правило, несут несколько ядерных боезарядов, уничтожают всю жизнь на больших пространствах вокруг точки удара. Всего несколько таких ракет современного типа в буквальном смысле сотрут с лица земли целые государства. То есть они предназначены, в отличие от тактических ракет, для полного уничтожения противника ударом, от которого он уже не оправится.

"Отступление с честью"

В нашем случае, в украинском вооруженном конфликте, одни специалисты считают, что применение тактического ядерного оружия Россией не обязательно вызвало бы аналогичную реакцию НАТО и уж тем более не переросло бы в ядерную войну между Россией и США. Ведь американские элиты вряд ли готовы пожертвовать всем, что у них есть, ради одной Украины. Другие эксперты в этом не уверены и считают, что, напротив, российская победа в этом конфликте хоть и не представляет угрозы для существования Соединенных Штатов Америки, но нанесет США непоправимый репутационный ущерб на международной арене и фатально навредит американским интересам.

Москва официально еще не думает о применении тактического ядерного оружия и прямо не угрожает его применить. Его размещение на территории Белоруссии — это, прежде всего, сигнал, предупреждающий о том, что может случиться, если все зайдет слишком далеко и если недавние заявления о поставках Украине крылатых ракет большой дальности воплотятся в жизнь. Киев смог бы ударить ими по глубокому российскому тылу, а это самый серьезный повод для эскалации. Похоже, Россия все еще дает Вашингтону шанс на "отступление с честью", хотя и сама не знает, как ему сделать это безболезненно, учитывая, что США уже глубоко увязли в этом деле, ошибочно рассчитывая на слабость России. Москва явно оставляет это на усмотрение Вашингтона. Найдет ли выход новая американская администрация после выборов в ноябре текущего года, только время покажет.

У НАТО была доктрина, допускающая применение тактического ядерного оружия

Все, кто серьезно занимается аналитикой, знают, что во время холодной войны во второй половине ХХ века доктрина НАТО допускала применение тактического ядерного оружия. Ее авторы исходили из предпосылки о том, что СССР, то есть страны Варшавского договора, располагают более сильными конвенциональными силами, благодаря которым в случае конфликта в Европе победили бы Североатлантический альянс. Тут стоит сказать, что на начальном этапе НАТО располагал в Европе большим количеством тактического ядерного оружия, чем Советский Союз.

При этом никто и не задумывался и не беспокоился, перерастет ли его применение в столкновение с применением стратегических ядерных вооружений между СССР и США. Специалисты НАТО исходили из установки: в подобной войне в Западной Европе (ведь она шла бы там в случае нападения Варшавского пакта) проиграть нельзя ни в коем случае, и русские благодаря такой доктрине знали бы, что НАТО настроен серьезно и решительно.

Именно по этой причине СССР никогда не начал бы войну, даже если бы хотел. Официальные доктринальные документы означают, что уже никаких разрешения законодательных и политических органов не требуются для нанесения такого ядерного удара. Все, что в доктрине утверждено и прописано, можно делать в случае понимания, что сложившаяся ситуация в точности соответствует описанным обстоятельствам для применения ядерного оружия.

С этой натовской логикой времен холодной войны трудно не согласиться. Но чтобы она работала на практике, необходимы два ключевых элемента.

Во-первых, решительность, то есть гарантии, что предупреждения (а доктрины играют их роль) превратятся в действия, если противник не воспримет их всерьез и развяжет войну.

Во-вторых, элемент страха. Тот, кому предназначены предупреждения, должен правильно их истолковать, а это возможно только в том случае, если он может предвидеть все разорительные последствия, которые повлечет для него возможная ошибочная оценка и основанное на ней решение.

Распад Советского Союза и его последствия

После распада СССР, то есть Варшавского договора, появилась Российская Федерация, ставшая правопреемником СССР. Ввиду множества внутренних проблем она начала сильно отставать от Запада в экономическом и, что закономерно, в военном отношении. Конвенциональные вооруженные силы разваливались, а военный флот, в прошлом гордость СССР с большим количеством кораблей и подводных лодок, буквально ржавел на морских базах и в портах, но это никого не беспокоило.

На этом этапе новое либеральное руководство в Москве исходило из предпосылки о том, что пришло новое время, что холодная война навсегда закончилась и что мир движется в совершенно новом направлении — к единству, сотрудничеству, к жизни без ненависти и конфликтов, которые ушли в прошлое. Эти иллюзии очень быстро развеялись в России, потому что на самом деле ничего в этом идеалистическом направлении не менялось. Когда-то крепкая социальная система: высокий уровень занятости, качественное и бесплатное здравоохранение и образование, благодаря которому в стране было много высококвалифицированных работников – рушилась, как карточный домик. Многие предприятия обанкротились, и началась борьба за присвоение всего ценного. В стране воцарилась нищета, уровень преступности, включая организованную, рос с невиданной скоростью. Простые граждане не понимали, что происходит, ведь они привыкли к почти полной безопасности, которая, как правило, характерна для коммунистических государств. В них граждане намного больше боятся репрессивного государственного аппарата. Поэтому первоначальный энтузиазм очень скоро сменился всеобщим унынием и ностальгией по разрушенной советской империи, несмотря на все ее недостатки, о которых люди, разумеется, помнили. Но поскольку пути обратно уже не было, вместе с уровнем бедности резко вырос и уровень депрессий, алкоголизма, наркомании и самоубийств.

Они пророчески сохранили главное

Но даже в таких крайне нестабильных социальных условиях, которые еще усугублялись двумя российско-чеченскими войнами, все-таки остался один очень важный сегмент, который российское руководство во главе с Борисом Ельциным решило сохранить любой ценой. Он и сам осознавал крах своих иллюзий, которые больше нечем было подпитывать. Когда-то точно так же от своих иллюзий о мировой революции и новом коммунистическом порядке отказались прежние коммунистические вожди в начале 80-х годов прошлого века.

Итак, я говорю о российском (советском) ядерном оружии. Его хотели не просто сохранить. Государство обеспечило проектным учреждениям в сфере ВПК, которые занимались производством такого типа оружия, все необходимые условия для продолжения работы над разработкой и модернизацией. Из-за глубокого экономического кризиса власти совершенно не уделяли внимание конвенциональным войскам, которые оказались в катастрофическом состоянии, и моральный дух униженных офицеров и солдат еще никогда не был так низок за всю российскую историю.

В эру Владимира Путина Россия каким-то чудом, как Франкенштейн, "восстала из пепла" Это признают все аналитики мира независимо от нынешнего политического конфликта между Западом и Россией и независимо от собственных предпочтений; несведущим я только напомню о футбольном чемпионате мира или зимних Олимпийских играх в Сочи, которые показали совершенно новое лицо России, отличающейся от России Ельцина.

Владимир Путин занялся восстановлением разрушенной экономики, основываясь, прежде всего, на том, чего у России вдоволь, то есть на природных ресурсах и энергоносителях. Еще больше внимания Владимир Путин уделял разработкам современных видов вооружений, не только атомных, и это повлекло далеко идущие последствия, которые мы видим сегодня, когда Россия и Запад де-факто вступили в вооруженное противостояние на украинском фронте. Там на стороне Украине выступают более 50 государств.

При этом модернизация российских конвенциональных сил проводилась намного медленнее, чем обновление Войск стратегического назначения, которые включают атомное оружие. Сейчас модернизация в этом секторе проведена на 85%. Конвенциональные силы подверглись значительно меньшей модернизации (60% от запланированного), что стало заметно в начале специальной военной операции на Украине. Были совершены ошибки, причем не только в сфере стратегического планирования самой операции, которую хорошо задумали, в том числе с технической точки зрения – армия была вооружена современными средствами. Ошибки в большей мере прослеживаются в тактическом планировании и коммуникации на низших вертикальных уровнях между соединениями, а также в координации действий между разными родами войск.

Даже дилетанты тогда видели, насколько россияне пренебрегали применением беспилотников, что недопустимо в современной войне. Это подтвердили боевые действия между Арменией и Азербайджаном в октябре 2020 года. Азербайджану тогда именно благодаря применению разных дронов удалось одержать скорую победу над армянскими силами в Нагорном Карабахе, которые в остальном были ничуть не слабее.

Из-за неясной инертности и пренебрежения к новой и, как оказалось, очень важной, пусть и не важнейшей, технике вскоре после начала специальной военной операции полетели головы высокопоставленных российских военачальников и других официальных лиц, которые отвечали за разработки средств вооружения.

Сейчас ситуация между НАТО и Россией диаметрально противоположная

Но давайте вернемся к главной теме. Российские войска и НАТО сегодня находятся в положении диаметрально противоположном тому, которое я описал, вспомнив времена холодной войны в прошлом веке. Сегодня Североатлантический альянс, который после победы в холодной войне, в отличие от идеалистически настроенного российского либерального руководства, продолжал развитие конвенциональных сил, а также политику расширения на восток, заручился большим преимуществом перед российскими конвенциональными войсками и в кадровом, и в техническом смысле.

С другой стороны, Россия обладает большим преимуществом над НАТО по количеству тактических ядерных ракет, а в области стратегических ядерных вооружений у нее с США паритет.

Согласно данным британского "Индепендент" за 2020 год, самым большим потенциалом для уничтожения мира обладают Россия и США. Больше всего ядерных боеголовок у России (7300); за ней следуют США (6970), Франция (300) и Великобритания (215).

Разумеется, есть еще и Китай, третья ядерная держава, но количество стратегических ядерных ракет у него остается под вопросом. Нет уверенности, что Пекин сообщает точные данные, хотя известно, что в последние десятилетия китайцы активно развивают этот сегмент, как и все остальные составляющие своих вооруженных сил. Официально Китай располагает 500 ядерными боеголовками.

Готов ли Запад к большой войне с Россией?

В последние месяцы российские военные аналитики высказывают свои предположения о соотношении конвенциональных сил Российской Федерации и НАТО. Они признают превосходство Североатлантического альянса и тем не менее утверждают, что россияне очень быстро извлекли уроки и сумели адаптировать военную промышленность к потребности в новом оружии.

Российский ВПК удивил и западных стратегов и аналитиков не только количеством производимой военной техники и боеприпасов (их производится больше, чем на Западе), но и большой изобретательностью при использовании старой военной техники, которую приспосабливают к новым боевым условиям. А они совершенно не похожи на все то, что было раньше.

У НАТО есть еще одна проблема, как утверждают российские аналитики. В последние десятилетия американские войска и армии других стран-членов альянса делали акцент на так называемые экспедиционные силы или силы быстрого реагирования, способные только на ограниченные войсковые или антитеррористические операции. В больших конфликтах, таких как украинский, они бесполезны, ведь по своей интенсивности этот конфликт сопоставим со Второй мировой войной. Поэтому есть мнение, что российские войска сейчас получили значительное преимущество, так как накопили боевой опыт, а также обеспечили себя нужным количеством и типами вооружений, которые необходимы для такого рода конфликтов. Они все еще основаны на традиционном оружии типа танков и артиллерии, сколь важную роль ни играли бы дроны.

При этом американцы разрабатывали дорогое и высокотехнологичное оружие, которое приносило частным корпорациям намного большую прибыль, так как привлекала акционеров. Те не были бы готовы инвестировать в какие-нибудь дешевые артиллерийские снаряды калибра 155 мм послевоенного образца – именно они сейчас необходимы на Украине, а у Запада их мало даже для себя. Американские инвесторы предпочитают вкладываться в высокодоходные проекты и технику, которую можно продавать всему миру. Пример — самолеты пятого поколения F-35.

Возможно, лучшее подтверждение того, что все это недалеко от истины, — факт, что Великобритания сейчас располагает менее 300 боеспособных танков "Челленджер 2", которые для нее основные.

Запад не готов к большой войне, как пишут некоторые российские аналитики. Их заявления не беспочвенны и не основываются на пропаганде, что подтверждает поразительная новость о состоянии американской армии. В феврале этого года ведущий американский аналитический центр "Херитедж фондейшн" опубликовал очередной годовой доклад о состоянии Вооруженных сил США. Уже второй год подряд главная характеристика американских войск, согласно докладу, — это "слабость". Центр предупредил, что из-за "нехватки серьезного подхода" армия США не сможет защищать американские национальные интересы. (…)

Вместе с тем в последние месяцы некоторые американские высокопоставленные военные откровенно предупреждают, что Соединенные Штаты Америки, почивая на лаврах победы в холодной войне, запустили и свой ядерный арсенал, который устарел и нуждается в полной модернизации.

Таким образом, однозначно оценить соотношение сил между НАТО и Россией трудно. Нет гарантий победы Запада в конвенциональной войне, каким бы преимуществом в количестве солдат и продвинутости техники он ни обладал. Я уже не говорю о войне ядерной.

Словесные экзерсисы Макрона потрясли мир

Однако все это не мешает политическим "сорвиголовам" продолжать играть с огнем. Так, на прошлой неделе мир содрогнулся от заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что он не исключает отправки французских и натовских солдат на Украину, поскольку "нельзя допустить победы России".

Тут важны две вещи. Эммануэль Макрон полностью подхватил риторику американского министра обороны Ллойда Остина, который сказал нечто подобное несколькими месяцами ранее. По его словам, Россия и США "рано или поздно будут воевать", а на прошлой неделе Ллойд подтвердил эту мысль, заявив, что Владимир Путин, победив на Украине, несомненно, нападет на соседние члены НАТО в Прибалтике. Поэтому Ллойд не исключает войны между Российской Федерации и Североатлантическим альянсом. Он сказал это в связи с блокированием денежной помощи Украине в Конгрессе. Что касается Эммануэля Макрона, то в Европе его позицию никто не поддержал. Все хоть сколько-нибудь значимые государства Европейского Союза, а также Великобритания уже на следующий день отвергли возможность отправить свои войска на Украину. То же самое сделали и США. Французские официальные лица заявили "Блумбергу", что слова Макрона следует понимать как "стратегический сигнал", предназначенный Путину. Он должен понять, что западные союзники не откажутся от помощи Украине в момент, когда российские силы пытаются воспользоваться "отчаянным" дефицитом боеприпасов на фронте. Но и эту идею никто не поддержал. Дальнейшие заявления европейских лидеров, которые отвергли возможность отправить своих солдат на Украину, "дискредитировали обещание Макрона сделать все возможное, чтобы помешать России победить в конфликте", как пишет "Блумберг".

За очень короткое время, а особенно после коллапса украинского контрнаступления в прошлом году, полностью изменилась политика Запада и представления СМИ о гарантированной победе ВСУ. Я уже не говорю о стратегическом поражении России. Теперь в верхах говорят только о российской победе и необходимости быстрее укреплять европейскую боеспособность и готовиться к войне с Россией в будущем.

При этом в Европе с середины февраля до конца мая проводятся крупнейшие учения Североатлантического альянса за последние десятилетия "Стойкий защитник 2024", в которых участвуют более 80 тысяч военнослужащих. Как заявил Кристофер Кавали, командующий союзными силами в Европе, эти учения "станут ясной демонстрацией нашего единства, сил и решимости защитить других, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах". В то же время силы Североатлантического альянса сосредотачиваются на границах с Украиной и Россией.

Речь Владимира Путина

На прошлой неделе Владимир Путин выступил с речью перед членами российского парламента. В ней президент Российской Федерации, в том числе, ответил на заявление Эммануэля Макрона, сказав следующее: "Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными". Также Владимир Путин напомнил о силе российского ядерного и другого современного оружия.

Да, это предупреждение, а не угроза. Другое дело, как мы на Западе интерпретируем его слова, и будет ли эта речь хоть что-то означать для тех, кто принимает на Западе ключевые решения?

Украина — суверенное государство со всеми правами, которые из этого следуют, включая право на оборону. Но она не член Североатлантического альянса, чтобы из-за нее мы шли в бой согласно пятой статье Североатлантического договора, чтобы мы разрушали свои экономики и умирали от ядерных взрывов.

Кстати, мы также не обязаны исправлять катастрофические стратегические ошибки украинских элит, которые много лет игнорировали реальные геополитические, геостратегические, исторические, культурные, религиозные, демографические и другие важные аспекты. Они не думали о том, как избежать конфликта с ядерной державой на своих границах. Державой, которая четко и ясно на протяжении многих лет предупреждала, что не согласна с направлением, в котором движется Украина.

Кстати, все те, кто хочет воевать на Украине на стороне Киева, это уже делают, отправившись туда либо самостоятельно добровольцем, либо в составе разных частных армий. Также не секрет, что на территории Украины действуют разные британские и американские спецсилы, о чем откровенно писали "Таймс" и "Уолл стрит джорнал". Также на Украине есть военные инструкторы из стран НАТО и Израиля. Сложными и высокотехнологичными западными комплексами типа "Пэтриот", "Скалп" и "Сторм Шэдоу" на Украине не могут управлять украинские военные, так как обучение этому длится годами.

Кроме того, Киев уже более двух лет получает огромную военную и финансовую помощь от США и ЕС, а также от других "друзей Украины". Ей обещали новые миллиарды долларов и евро помощи в ближайшие годы. Что же еще?

Я давно предупреждал, еще задолго до начала вооруженного конфликта, что Украина превратится в "черную дыру", которая может засосать весь мир. Я по-прежнему надеюсь, что был не прав, хотя эта надежда, к сожалению, все больше тает на фоне безумной политики.