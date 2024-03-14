Эксперт заявил, что США используют НАТО в конфликте на Украине для контроля над Европой

Исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци отметил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине в отличии от Китая

ШАНХАЙ, 13 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. США используют конфликт между Россией и Украиной для того, чтобы с помощью НАТО получить контроль над европейскими странами. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, комментируя заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что Вашингтон оказывает помощь Киеву для сдерживания Китая.

"Истинная цель выступления Бернса в Сенате состоит не в том, чтобы на самом деле заботиться об Украине, а в том, чтобы использовать украинский кризис для достижения своих собственных геостратегических целей. Эти цели включает в себя использование НАТО для полного контроля над европейскими странами. С другой стороны, украинский кризис используется для получения прибыли, а США продолжают подливать масла в огонь, что приносит им огромные выгоды", - сказал эксперт, добавив, что поддержка Киева со стороны Вашингтона позволяет США наращивать инвестиции в свои предприятия и создавать рабочие места.

Как отметил Сунь Ци, США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине в отличии от Китая. В качестве примера он привел европейское турне специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

Эксперт также обратил внимание на то, что на Западе часто сравнивают конфликт на Украине с тайваньским вопросом. "Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Тайваньский вопрос полностью отличается от украинского вопроса и не имеет ничего общего с США, и никакое иностранное вмешательство недопустимо. В то время как США и западные страны продолжают подливать масла в огонь российско-украинского конфликта, они часто игнорируют факты, сравнивают тайваньский вопрос с украинским и пытаются использовать российско-украинский конфликт для сдерживания развития Китая. Это невежественная, бездумная и несдержанная позиция", - полагает он.

Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Вашингтон оказывает помощь Киеву в том числе потому, что такая деятельность способствует сдерживанию Китая. По его словам, США способны продолжать поддерживать Киев в конфликте, последствия которого выходят далеко за пределы Украины и европейской безопасности.