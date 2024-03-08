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ТАСС

Пентагон заявил, что спецназ США оказывает поддержку украинским военным

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Спецназ США
Американские войска специального назначения.
Источник изображения: © AP Photo / Maya Alleruzzo

Представители подразделений по проведению специальных операций ВС США делают это из-за пределов Украины, отметил помощник министра обороны Соединенных Штатов по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Представители подразделений по проведению специальных операций ВС США в настоящее время оказывают поддержку украинским военным, но из-за пределов Украины. Об этом заявил помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ).

"Насколько я понимаю, решение президента [США Джо Байдена] заключалось в том, чтобы на Украине не было [американских] военных. И это также касалось использования [военных] специальных операторов", - сказал Майер. При этом он указал, что из-за данных "ограничений" Пентагон вынужден был искать способы сотрудничества с украинскими военными, но "из-за пределов Украины". "Я думаю, что мы продемонстрировали большой результат в контексте Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии", - заявил представитель Пентагона.

Также Майер сообщил, что представители специальных структур США присутствовали на территории Украины до начала российской специальной военной операции. "Краткий ответ - "да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, находился ли американский спецназ на Украине.

В начале февраля глава Командования специальных операций ВС США генерал Брайан Фентон сообщил, что спецназ ВС США привлечен к подготовке Вооруженных сил Украины, но этот процесс обучения идет за пределами украинской территории. 

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Страны
США
Украина
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