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«Алмаз-Антей» выполнил ГОЗ на поставку средств целеуказания для С-400

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.

В 2023 году «Алмаз-Антей» выполнил ГОЗ на поставку средств «Енисей» для С-400

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» выполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2023 года на поставку средств целеуказания для зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях концерна.

«В ходе работы на НПО "Алмаз" генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил главе российского военного ведомства, что задание по производству выпускаемых на предприятии автономных средств целеуказания "Енисей", обеспечивающих работу зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай", в 2023 году выполнено в полном объеме», — говорится в сообщении.

В феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал С-400 лучшей в мире системой противовоздушной обороны большой дальности. Система способна сбивать аэродинамические и баллистические цели.

В ноябре источник ТАСС сообщил, что Вооруженные силы России применили на Украине зенитную управляемую ракету системы С-400 с активной головкой самонаведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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