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Названа лучшая в мире система ПВО большой дальности

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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Российский С-400 является лучшей в мире системой противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности, заявил на выставке World Defense Show 2024, проходящей в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия), генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, по ряду характеристик С-400 в разы превосходит аналогичные решения иностранных производителей. Одним из преимущество российской системы ПВО руководитель назвал ее способность уничтожать аэродинамические и баллистические цели различных классов.

«Как показал опыт специальной военной операции, современные западные системы ПВО практически в ста процентах случаев пропускают баллистические цели», — резюмировал Михеев.

В январе против беспилотного летательного аппарата в петербургском Колпино впервые применили зенитно-ракетный комплекс С-400

В марте 2022 года бывший пилот Военно-воздушных сил США Джон Венейбл назвал российский С-400 серьезной угрозой и лидирующей в мире системой ПВО.

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Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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