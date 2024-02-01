Войти
Lenta.ru

В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

358
0
0
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

Против беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в петербургском Колпино впервые применили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила «Фонтанка». Власти города рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

Дрон упал на территории компании «Невский мазут»

Издание сообщает, что дрон был подбит в 4:20 над Колпино, в 4:50 он упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. От него загорелись цистерны, возгорание было ликвидировано силами местного МЧС.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ночью местные жители слышали громкий хлопок в районе Глухоозерского шоссе. Он не стал приводить подробностей, однако сообщил, что в Невском районе произошел инцидент, который потребовал внимания силовых ведомств.

Уточняется, что против дрона в Санкт-Петербурге был впервые применен ЗРК С-400 «Триумф», при этом официально о работе ПВО не сообщалось. По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия, администрация города взаимодействует с правоохранительными органами.

В США С-400 «Триумф» называли самым смертоносным оружием

Бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал российский С-400 «Триумф» серьезной угрозой и лидирующим в мире зенитным ракетным комплексом. Он также рассказал, что один из немногих способов, которым пилоты самолетов вроде МиГ-29 могут избежать такой системы противовоздушной обороны, это полет на небольших высотах.

В апреле 2023 года военный обозреватель Алексей Суконкин отметил, что ЗРК «Триумф» способны отразить возможную атаку роя беспилотных летательных аппаратов. «Отражение вероятного удара так называемого роя украинских беспилотников возможно всей номенклатурой средств ПВО. От ЗРК дальнего действия — С-400, С-300 до рабочих лошадок — "Буки", "Панцири", "Тунгуски", "Стрела-10", "Оса", "Шилки". Сколько лет бы им не было, они прекрасно работают по всем радиоконтрастным воздушным целям», — сказал аналитик.

***

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Стрела-10
Компании
МЧС
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.08.2022
Раскрыта главная уязвимость российских С-400
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
24.09.2012
Тяжело сражаться на два фронта
23.06.2009
Вячеслав Дзиркалн: за рубежом очень интересуются нашими "Искандерами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ