В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

Против беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в петербургском Колпино впервые применили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила «Фонтанка». Власти города рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

Дрон упал на территории компании «Невский мазут»

Издание сообщает, что дрон был подбит в 4:20 над Колпино, в 4:50 он упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. От него загорелись цистерны, возгорание было ликвидировано силами местного МЧС.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ночью местные жители слышали громкий хлопок в районе Глухоозерского шоссе. Он не стал приводить подробностей, однако сообщил, что в Невском районе произошел инцидент, который потребовал внимания силовых ведомств.

Уточняется, что против дрона в Санкт-Петербурге был впервые применен ЗРК С-400 «Триумф», при этом официально о работе ПВО не сообщалось. По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия, администрация города взаимодействует с правоохранительными органами.

В США С-400 «Триумф» называли самым смертоносным оружием

Бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал российский С-400 «Триумф» серьезной угрозой и лидирующим в мире зенитным ракетным комплексом. Он также рассказал, что один из немногих способов, которым пилоты самолетов вроде МиГ-29 могут избежать такой системы противовоздушной обороны, это полет на небольших высотах.

В апреле 2023 года военный обозреватель Алексей Суконкин отметил, что ЗРК «Триумф» способны отразить возможную атаку роя беспилотных летательных аппаратов. «Отражение вероятного удара так называемого роя украинских беспилотников возможно всей номенклатурой средств ПВО. От ЗРК дальнего действия — С-400, С-300 до рабочих лошадок — "Буки", "Панцири", "Тунгуски", "Стрела-10", "Оса", "Шилки". Сколько лет бы им не было, они прекрасно работают по всем радиоконтрастным воздушным целям», — сказал аналитик.

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