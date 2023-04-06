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Названо эффективное оружие против роя украинских дронов

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Возможную атаку роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины способны отразить системы противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего действия С-400 «Триумф». Эффективное оружие против роя дронов назвал военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

«Отражение вероятного удара так называемого роя украинских беспилотников возможно всей номенклатурой средств ПВО. От ЗРК дальнего действия — С-400, С-300 до рабочих лошадок — "Буки", "Панцири", "Тунгуски", "Стрела-10", "Оса", "Шилки". Сколько лет бы им не было, они прекрасно работают по всем радиоконтрастным воздушным целям», — сказал аналитик.

Ранее полковник запаса Андрей Кошкин сообщил, что российские ЗРК С-300 не уступают, а во многом превосходят западные аналоги. Комплекс позволяет уничтожать маневрирующие цели на большой высоте.

В марте источник ТАСС рассказал, что в России разрабатывают компактную версию ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-3».

В январе официальный представитель предприятия «Укроборонпром» Наталья Сад заявила, что разработка украинского ударного дрона прошла завершающую стадию.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Стрела-10
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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