Патрушев: на учениях НАТО отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с РФ, что повышает напряженность

Магас. 7 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО "Стойкий защитник 2024" отрабатывается противостояние с Россией, это ведет к росту напряженности.

"Начавшиеся учения объединенных вооруженных сил НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник 2024", в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

"Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил Патрушев.

"Планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике", - сказал Патрушев.