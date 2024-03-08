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Интерфакс-АВН

Патрушев: на учениях НАТО отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с РФ, что повышает напряженность

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Магас. 7 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО "Стойкий защитник 2024" отрабатывается противостояние с Россией, это ведет к росту напряженности.

"Начавшиеся учения объединенных вооруженных сил НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник 2024", в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

"Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил Патрушев.

"Планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике", - сказал Патрушев.

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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