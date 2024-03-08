Российский танк Т-72Б3 в бою под Авдеевкой с первого выстрела поразил американский ОБТ Abrams

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Российские танкисты подбили американский танк Abrams под Авдеевкой, причем сделали это с первого выстрела. Об этом рассказал командир одного из подразделений, выполняющих задачи на данном направлении.

По словам военного, на Авдеевском направлении российский танк Т-72Б3 сошелся в бою с американским танком Abrams и поразил его, причем первым же снарядом. Где и когда это происходило, российский боец не сказал, но судя по кадрам, произошло это во вторник, 5 марта, где-то в районе Бердычей. Именно там воюет 47-я бригада ВСУ, имеющая на вооружении американские танки. Да и сообщения о поражении очередного ОБТ Abrams появились тоже накануне.

В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams

- приводит РИА Новости словам российского военнослужащего.

Напомним, что США передали Украине 31 танк Abrams M1A1, техника поступила в сентябре прошлого года. До февраля 2024-го американские танки в боях не участвовали, хотя 47-я бригада ВСУ, получившая их на вооружение, на фронте все же побывала и была выведена на переформирование из-за больших потерь. Успехи российских войск под Авдеевкой и угроза прорыва обороны ВСУ вынудила украинское командование бросить в бой тщательно сберегаемые резервы, в том числе "Абрамсы", которые оказались "не самыми лучшими в мире". По словам российских бойцов, немецкий "Леопард" подбить все же труднее.