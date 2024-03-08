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Раскрыты подробности индийской миссии по доставке грунта с Луны

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Архивное фото. Фото: Amit Dave / Reuters
Архивное фото. Фото: Amit Dave / Reuters.

Индийская миссия по доставке грунта с Луны предполагает два запуска ракет

Индийская миссия по доставке грунта с Луны Chandrayaan-4 предполагает два запуска ракет. Соответствующие подробности со ссылкой на проектную презентацию главы Индийской организации космических исследований Шридхары Паникера Сомнатха раскрывает издание India Today.

Всего миссия Chandrayaan-4 будет включать пять модулей. Первый из них — двигательный — доставит станцию на окололунную орбиту. При помощи второго — посадочного — будет осуществлен спуск на поверхность естественного спутника земли. Третий модуль предназначен для подъема аппарата с Луны. Транспортный модуль необходим для доставки образцов к Земле. При помощи пятого модуля капсула с реголитом войдет в земную атмосферу.

Для выведения модулей в космос будет проведено два ракетных пуска. На ракете Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3) планируется запустить двигательный, спускаемый и взлетный модули. Остальные модули будут выводиться носителем Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

В феврале издание SpaceNews со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований сообщило, что Первые летные испытания пилотируемого космического корабля (без экипажа) Gaganyaan состоятся в июле 2024 года.

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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