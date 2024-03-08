Неизвестная малая подводная лодка в Мьянме

Как сообщают, на коммерческом спутниковом снимке, сделанном еще 30 апреля 2023 года, но ставшем доступным только недавно, была впервые запечатлена находившаяся у причала в Янгоне в Мьянме новая до сих пор неизвестная подводная лодка мьянманского флота. Лодка неустановленного типа имеет малые размеры и общую длину около 37 метров. Предположительно, данная лодка могла быть построена специально для ВМС Мьянмы в Китае или в КНДР.

Малая подводная лодка неизвестного типа ВМС Мьянмы в Янгоне, 30.04.2023 (с) Airbus / Google Earth (via sahureka / forums.airbase.ru )

Ранее ВМС Мьянмы получили две большие дизель-электрические подводные лодки - переданную Индией в 2019 году из состава своего флота лодку "Минъе Тейнкхату" (Minye Theinkhathu, бортовой номер "71") советской постройки проекта 877ЭКМ (бывшую индийскую S 58 Sindhuvir) и переданную из состава ВМС НОАК в 2021 году лодку Minye Kyaw Htin ("Минье Кьяухтин", бортовой номер "72") китайского проекта 035В (западное обозначение класс Ming).