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В состав ВМС Мьянмы официально введена подводная лодка проекта 877ЭКМ советской постройки

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Оригинал взят у коллеги dambiev в В состав ВМС Мьянмы официально введена ДЭПЛ проекта 877ЭКМ советского производства

В день празднования 73-летия мьянманского (бирманского) флота 24 декабря 2020 года в Янгоне состоялась церемония ввода в состав ВМС Мьянмы дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ, получившей название "Минъе Тейнкхату" [Minye Theinkhathu - в честь национального героя Бирмы полководца и канцлера (тейнкхату) Минъе Шве, 1490 - 1549. - bmpd]. ДЭПЛ передана мьянманскому флоту Индией в декабре 2019 года. Индия передала Мьянме ДЭПЛ S 58 Sindhuvir проекта 877ЭКМ, построенную на Ленинградском адмиралтейском объединении в 1988 году. Как сообщается Мьянма сделала первый реальный шаг к тому, чтобы стать пятой страной в АСЕАН, имеющей подводный флот и планирует использовать полученную дизель-электрическую подводную лодку для подготовки экипажей в преддверии закупки для ВМС Мьянмы новых подводных лодок российского производства.

Одновременно 24 декабря 2020 года в Янгоне состоялись церемонии передачи ВМС Мьянмы патрульного и двух малых противолодочных кораблей, построенных на мьянманской военно-морской верфи в Синмалаике. Затем в честь 73-летия флота состоялся военно-морской парад ВМС Мьянмы, который принимал старший генерал Мин Аун Хлайн.

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Страны
Бирма
Индия
Мьянма
Россия
Проекты
2020-й год
877 Палтус
885 Ясень
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