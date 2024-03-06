Ермак сообщил Салливану, что Украина до сих пор чрезвычайно остро нуждается в усилении ПВО

Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что Джо Байден "продолжает вести диалог с конгрессменами от обеих партий, чтобы как можно скорее добиться согласия Конгресса на одобрение финансирования для Украины"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Киев по-прежнему чрезвычайно остро нуждается в усилении системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил по телефону помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

2 февраля Ермак в беседе с Салливаном в очередной раз попросил у Вашингтона системы противовоздушной обороны и назвал потребность Украины в ПВО "чрезвычайно острой". Однако официальной информации о передаче Вашингтоном Киеву новых систем ПВО не поступало.

"Собеседники обсудили текущую ситуацию на передовой и действия сил обороны Украины. <...> Руководитель офиса главы государства акцентировал [внимание на том], что <...> потребность в усилении системы ПВО Украины остается чрезвычайно острой", - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Со своей стороны Салливан рассказал, что администрация президента США Джо Байдена "продолжает вести диалог с конгрессменами от обеих партий, чтобы как можно скорее добиться согласия Конгресса на одобрение финансирования для Украины".

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров доложили главе Пентагона Ллойду Остину о ходе боевых действий и обсудили возможные изменения на отдельных направлениях. В понедельник Сырский и Умеров также поговорили по телефону с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом и начальником Штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакиным. Украинская сторона доложила об оперативной обстановке и потребностях ВСУ.