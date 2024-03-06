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ТАСС

В ФРГ опасаются эскалации конфликта и ответа РФ в случае применения Украиной ракет Taurus

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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, для канцлера Германии Олафа Шольца важно сохранять контроль над тем, какие цели ВСУ хотят поразить ракетами

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Власти Германии не желают поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку опасаются, что их потенциальное применение Киевом приведет к эскалации конфликта и возможной реакции со стороны России. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, для канцлера ФРГ Олафа Шольца важно сохранять контроль над тем, какие цели Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят поразить ракетами. Это настоящая, хотя и невысказанная, причина, по которой глава правительства Германии настаивает на том, что только немецкие военные могут программировать ракеты. Видимо, больше, чем британцы и французы, Шольц опасается, что применение крылатых ракет может привести к эскалации конфликта, говорится в материале.

В Берлине, как подчеркивает издание, не исключают, что украинские военные могли бы даже ударить по Москве ракетами Taurus, если бы были загнаны в угол. И тогда стратеги в правительственном квартале Берлина вспоминают часто игнорируемый факт, что Россия разместила в Калининграде ракеты "Искандер", оснащенные ядерными боеголовками, и которые достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus Москвы, резюмирует газета.

4 марта канцлер Германии вновь подтвердил отказ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и подчеркнул, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военных. Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. Ранее в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве. 

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