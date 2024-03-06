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ТАСС

Сторожевик "Неустрашимый" поразил воздушные и морские цели комплексами "Кинжал" и "Кортик"

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Сторожевой корабль «Неустрашимый»
Сторожевой корабль «Неустрашимый».
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним объявили временно опасным для судоходства и полетов всех видов авиации

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Экипаж сторожевого корабля (СКР) "Неустрашимый" Балтийского флота выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям зенитным ракетным комплексом морского базирования "Кинжал" и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Кортик", находящимися на вооружении корабля, сообщила пресс-служба флота.

"Экипаж сторожевого корабля "Неустрашимый" в морских полигонах Балтийского флота провел учения по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и уничтожению морских целей", - говорится в сообщении.

Личным составом сторожевика были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитного ракетного комплекса морского базирования "Кинжал" и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик".

Стрельбы выполнялись по имитированным воздушным целям и специальному поплавковому щиту, уточнили в пресс-службе. Все мишени - воздушные и морские - были поражены.

В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасным для судоходства и полетов всех видов авиации.

"Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач. 

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  • В новости упоминаются
Проекты
11540 Ястреб
БФ
Военные учения
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