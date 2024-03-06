Войти
ТАСС

«Воздушно-наземная или воздушно-морская операция». Минобороны описало возможный сценарий нападения на Россию

387
0
0
Пилот ВВС России
Пилот ВВС России.
Источник изображения: МО РФ

Минобороны предупредило, что нападение на РФ могут начать с глобального удара

Журнал Минобороны «Военная мысль» опубликовал статью, описывающую возможный сценарий начала военной операции против России. В ней рассматривается идея создания новых военных группировок, способных атаковать противника в разных областях, от наземной до информационной. В этой связи растет роль Воздушно-космических сил — им предстоят модернизация авиационных комплексов и решение других новых задач.

Проведение воздушно-наземной или воздушно-морской операции против России может начаться с быстрого глобального удара и одновременных ракетно-авиационных атак, сообщает издаваемый Минобороны журнал «Военная мысль».

Иностранные специалисты изучают возможность создания нового типа воинских формирований — «объединенных оперативных формирований» (ООФ). Эти межвидовые группировки войск должны быть компактными, высокомобильными и способными нанести комплексное поражение противнику в различных областях: наземной, морской, воздушной, космической и информационной.

В статье указано, что ожидаемыми формами применения «объединенных оперативных формирований» являются воздушно-наземные (морские) операции. Такие операции будут начинаться с воздушных наступательных действий, которые, согласно прогнозам, к 2030 году могут стать воздушно-космическими, а в дальнейшем — космическо-воздушными. Эти операции будут включать в себя быстрый глобальный удар и несколько массированных ракетно-авиационных ударов. При этом авиация может быть вовлечена в боевые действия среди первых в качестве наиболее маневренного и адаптивного вида войск, возможно, еще до развертывания основной группировки.

Провокации у границ России

В статье отмечается, что перед активной фазой операции противник будет осуществлять провокационные, демонстративные, информационные и другие агрессивные действия для контроля обстановки. Потенциальный агрессор усилит разведку и будет проводить регулярные полеты самолетов и беспилотников вблизи государственных границ, включая стратегические бомбардировщики.

Помимо этого, возможны также учения с участием авианосных групп и кораблей, несущих крылатые ракеты. Издание отмечает, что в мирное время боевой и численный состав «объединенных оперативных формирований» противника может составлять 50-70% от состава во время военных действий.

«Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы», — говорится в статье.

Новые требования к ВКС

В этой связи, как пишет «Военная мысль», в военных конфликтах растет роль Воздушно-космических сил и появляются новые задачи. Это включает в себя обновление и модернизацию авиационных комплексов, в том числе беспилотные системы, а также внедрение передовых автоматизированных систем управления и улучшение разведывательного обеспечения.

Авторы также подчеркивают необходимость разработки новых стратегий использования авиационных сил как в мирное, так и в военное время, учитывающих современные и перспективные методы противодействия воздушно-космическим нападениям противника.

Риск мировой войны

О риске возникновения новой мировой войны говорили как западные, так и российские политики. В декабре 2023 года президент США Джо Байден предупреждал, что после «взятия Украины» президент России Владимир Путин может напасть на страны НАТО. Это заявление было сделано в контексте обращения к конгрессу с просьбой утвердить пакет помощи для Украины, которую конгрессмены не могут принять с осени.

«Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал Байден.

Путин в свою очередь отреагировал на слова Байдена, заявив, что Россия не имеет территориальных претензий к странам НАТО, и поэтому такие заявления — «полная чушь». По его словам, Россия, напротив, заинтересована в развитии отношений со странами альянса.

«Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — говорил Путин.

Российский президент неоднократно предостерегал о возможной эскалации конфликта на Украине из-за действий Запада. В своем послании Федеральному собранию 29 февраля он предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину, напомнив об оружии России, которое «может поражать цели на их территории».

Геннадий Свидригайлов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
07.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
23.11.2014
Военные игры русских раскрывают их секреты, пугают соседей и НАТО ("Bloomberg Businessweek", США)
25.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
04.11.2013
Балансирование на грани технических возможностей
17.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
05.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
21.02.2012
Как выбраться из технологического тупика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 12:42
  • 59843
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:18
  • 1
Что необходимо - и чего НЕТ у РФ - для строительства и использования авианосцев.
  • 06.03 11:55
  • 0
Кто контролирует Черное море?
  • 06.03 11:31
  • 483
Претензии к администрации сайта
  • 06.03 11:07
  • 243
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 06.03 09:36
  • 4
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus
  • 06.03 07:52
  • 2
«Превосходит советские гаубицы»: в ВСУ оценили американскую САУ Paladin
  • 05.03 20:05
  • 0
О современном ВМФ в свете цитаты А.Н. Крылова о структуре флота.
  • 05.03 11:43
  • 2
Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО
  • 05.03 11:42
  • 1
Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон"
  • 05.03 11:17
  • 1
Вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев
  • 05.03 09:04
  • 0
Европа мобилизуется для удовлетворения украинского «снарядожора»
  • 05.03 03:36
  • 0
Бесполезность авианосцев для России с точки зрения географии
  • 05.03 03:21
  • 4
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 05.03 01:55
  • 32
В США оценили российские Су-34 с УМПК