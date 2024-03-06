Шойгу заявил, что ОДК обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам 2024 года

Корпорация полностью выполнила задачи гособоронзаказа за 2023 год, добавил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) полностью выполнила задачи гособоронзаказа (ГОЗ) за 2023 год, а также обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам 2024 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По итогам прошлого года корпорация в полном объеме выполнила задания государственного оборонного заказа и обеспечила опережающую отгрузку части продукции по планам уже 2024 года", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, конструкторские службы совершенствуют характеристики двигателей, используя только отечественные материалы. "Проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов", - добавил министр, отметив, что достигнутые ОДК мощности, обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки ВКС, действующей в проведении