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Военное обозрение

Промышленность Франции столкнулась с нехваткой пороха, используемого при производстве боеприпасов для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Французские предприятия ВПК столкнулись с острой нехваткой пороха, необходимого для производства крупнокалиберных боеприпасов для боевиков киевского режима.

Как сообщает BFM TV, в частности, компания Eurenco, являющаяся одним из ключевых поставщиков пороха для французской промышленности, сокращает объемы производства и переносит часть своих мощностей в Швецию. При этом недостающее сырье закупается в соседних странах.

Год назад глава французского Минобороны Себастьян Лекорню объявил, что для возрождения военно-промышленной отрасли производство планируется вернуть на территорию Франции. Модернизированное предприятие Eurenco должно возобновить работу в 2025 году и изготавливать 1200 тонн пороха для артиллерийских снарядов в год.

Производство пороха является ключевым звеном в так называемой "артиллерийской коалиции", сформированной в январе текущего года с целью обеспечения снабжения украинской армии боеприпасами. Страны Евросоюза обязались поставить Киеву миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов до конца первого квартала 2024 года, однако в итоге оказалось, что европейские производственные мощности способны обеспечить поставки не больше трети заявленных объемов.

Ранее сообщалось, что власти Франции рассматривают возможность разрешить отправку на Украину подразделений своей армии, чтобы поставить Россию перед "стратегической дилеммой".

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Страны
Россия
Украина
Франция
Швеция
Проекты
Евросоюз
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