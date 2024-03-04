Проигрышная сделка: от соглашения между Киевом и Римом выигрывает только Зеленский (IL Fatto Quotidiano, Италия)

FQ: итальянский военачальник назвал соглашение с Украиной проигрышной сделкой

Соглашение, заключенное между Италией и Украиной, обещает продолжение конфликта и ничего не предлагает для его завершения, пишет FQ. Как отмечает автор статьи, по сути это сигнал отраслям ВПК готовиться к большому пиру, а остальным — к разорению.

В соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Италией и Украиной приводится и закрепляется все то, о чем итальянское правительство уже заявляло на самых разных международных площадках. Документ предполагает принятие мер военного и гражданского сотрудничества с Украиной, военную поддержку в случае будущих атак и как минимум меры по оттеснению России в пределы ее границ. Предусматривается введение санкций против России, замораживание и конфискация активов отдельных российских граждан за рубежом, а также взыскание ущерба от военных действий, в том числе от украинских бомбардировок в Донбассе, чья территория пострадала больше всего.

Соглашение, заключенное сроком на 10 лет, повторяет по концепции и формулировкам те двусторонние соглашения, которые Украина уже подписала с Соединенными Штатами, европейскими странами НАТО и, в частности, с Великобританией. И именно в этом состоит самая главная проблема: выбор подхода к составлению документа. Дело в том, что Великобритания имеет предыдущие двусторонние соглашения с Украиной о сотрудничестве, коммерческой и военной помощи. Поэтому угрожающий и репрессивный тон, принятый в отношении России, нормален для британцев, но не для нас, итальянцев, которые всегда стояли на более умеренных и, можно даже сказать, двусмысленных позициях. Наше правительство спешит заявить, что "мы не воюем с Россией", и прекрасно знает, что большинство итальянских граждан, в отличие от парламентского и правительственного большинства, не хотят ни этого, ни какого-либо другого военного конфликта. Но соглашение носит вполне определенный характер и предусматривает одностороннюю помощь и сотрудничество в военной, промышленной, торговой и политической областях, то есть обещает Украине все необходимое для продолжения военных действий, не предлагая ничего для их прекращения.

Одобряя и поддерживая так называемый украинский мирный план из 10 пунктов, который отрицает любые переговоры о границе с Россией, документ тем самым исключает любой выход из ситуации, кроме поражения на поле боя России или Украины. В нем четко сказано, что Италия будет участвовать в поддержке украинских вооруженных сил в их попытках восстановить границы 1991 года, не признавая присоединения к России никаких территорий, начиная с бескровного перехода Крыма под российскую юрисдикцию. От Украины не требуют отчета о ходе военных, правовых и политических реформ, которые она должна провести, чтобы вступить в Евросоюз и НАТО. Все принимается на веру, поэтому Италии, по всей видимости, придется поддержать все реформы, про которые Украина заявляет, что она их якобы осуществила. А это не только идет в разрез с действительностью, но и трудновыполнимо при нынешнем правительстве и в условиях конфликта.

В соглашении упоминается загадочное участие Италии в "коалициях возможностей". Однако что это за коалиции, объясняется не в итальянском, а лишь в британском соглашении, которое отводит одной из этих коалиций, например, ведущую роль в войне на море, как на севере, так и на юге Европы. Заявленная цель — изолировать и ограничить Россию в пределах континента, закрыв ей доступ к Балтийскому, Черному и Азовскому морям, а значит, и к Средиземному морю и далее.

Потенциальный результат от этого сотрудничества — отнюдь не прочный и справедливый мир, не бóльшая безопасность для Украины и Европы. Фактически Италия содействует и принимает участие в противостоянии с Россией, зная, что это означает продолжение и расширение конфликта. Защита украинского суверенитета и демократии без учета гарантий, которые должны быть предоставлены населению самой Украины, когда оно вернется под покровительство своего государства, означает отрицание десяти лет, наполненных страданиями и смертями, и санкционирование их в будущем. Народы Донбасса и Крыма, восставшие против внутренних военных и социальных репрессий и вынужденные в одностороннем порядке провозгласить независимость и присоединиться к России, не могут и не хотят возвращаться, чтобы вновь страдать от угнетения и дискриминации.

Политико-экономическая выгода для Италии от этого соглашения также сомнительна. Перечисляя различные сферы сотрудничества Италии, как и Великобритании и других стран, мы видим, какие отрасли должны выиграть от помощи, сотрудничества, реконструкции и перевооружения Украины. В соглашении упоминаются экономическая и строительная сфера, инфраструктура, здравоохранение и гуманитарная помощь. Но подробно говорится только о вооружении и военных системах. Список длинный, и это сигнал для итальянских производителей в различных секторах ВПК, что грядет большое пиршество, а также тем отраслям, которые не были упомянуты, — что им пора готовиться к разорению. Любая война сама по себе является огромным бизнесом, и чем дольше она длится, тем больше приносит разрушений и требует затрат энергии, материалов и человеческих ресурсов. Ни один из этих факторов не бесконечен, но чем дольше длится война, тем дальше откладывается восстановление и тем дольше поступает прибыль. Такой затянувшийся конфликт, как сейчас, приведет к исчезновению Украины или, по крайней мере, к невозможности обеспечения базовых условий в сфере экономики и безопасности, чтобы начать восстановление.

Заключив такое соглашение, Италия делает ставку на победу Украины, быстрое завершение конфликта и участие в финальном "разделе пирога". Ни один из этих трех факторов не является безусловным, и более того вероятность их наступления уменьшается. Итальянское правительство надеется на участие в европейском перевооружении, которым Урсула фон дер Ляйен хотела бы руководить от имени всей Европы, непонятно только, будет ли это в пользу Германии или США. Председатель Еврокомиссии планирует создать единую структуру импорта: как это произошло с лекарствами от COVID-19, которые она сама считает образцом для военных поставок. Дележ "пирога перевооружения" Европы заманчив, но он идет вразрез с требованиями всех европейских граждан. Экономика находится в стагнации, если не в рецессии, и усилия милитаристов не способны оживить ее как потому, что они имеют ограниченное влияние, так и потому, что их направленность против России еще больше нарушает континентальную безопасность, делая использование ядерного оружия все более вероятным.

"Пирог восстановления" Украины тоже велик, но и желающих съесть его много. Киев оценивает свои финансовые потребности в пару триллионов долларов, которых нет ни у Украины, ни у Италии, ни у Европы. Добыть эти триллионы можно, только увеличив долговую нагрузку отдельных государств и изъяв ресурсы из других национальных секторов, представляющих приоритетный социальный интерес.

Однако соглашение не предусматривает неотложных обязательств и автоматического исполнения, а уточнение, что оно не является "юридически обязывающим", — это словесный фиговый листок, который не способствует прозрачности его условий для граждан страны и вызывает сомнения в надежности Италии на международной арене. В действительности почти все подобные соглашения намеренно делаются "необязательными", просто чтобы правительства могли обходить процедуры парламентского и президентского одобрения, предусмотренные для договоров, и игнорировать реальные требования граждан. Это соглашение ничего не добавляет к тому, о чем уже договорились в рамках НАТО и ЕС, и поэтому непонятно, зачем оно было заключено, если только не в контексте надвигающегося международного пессимизма. Данное двустороннее соглашение обязывает Италию действовать независимо от НАТО и ЕС. Это соглашение — несовершенное и двусмысленное, с помощью которого Украина, похоже, требует от отдельных стран взять на себя обязательства, которые НАТО и ЕС выполнять не намерены.

Кажется, Украина уже знает, что не сможет рассчитывать на прямое вмешательство НАТО или на членство в НАТО до окончания конфликта. Вполне возможно, что она уже решила довериться "британскому НАТО", которое фактически уже создано различными британскими двусторонними соглашениями. Вероятно, Украина, Европа и Италия боятся, что Соединенные Штаты в любой момент прекратят поддерживать Украину и выйдут из конфликта или из НАТО или сделают и то и другое. Возможность отдаленная, но не настолько, чтобы Украина не искала способ удержать всю Европу на милитаристской цепи. Парадоксально, но все соглашение было бы идеальным, если бы в его цели было включено предоставление Украине статуса "вооруженного и гарантированного нейтралитета" вместо приема в НАТО, которое при этом осталось бы не исключено, и защита меньшинств с их правом на самоопределение как основы украинской демократии. Конфликт бы закончился, а в тексте соглашения работало бы все: помощь, уважение, суверенитет, военное сотрудничество и содействие. Каждое слово имело бы смысл.

Автор статьи: Фабио Мини (Fabio Mini), итальянский генерал, бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО