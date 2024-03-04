Австрия закупает дополнительные бронетранспортеры Pandur EVO и зенитные комплексы Skyranger 30

16 февраля 2024 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер в присутствии канцлера Австрии Карла Нехаммера подписала контракт с компанией General Dynamics European Land Systems - Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (GDELS-Steyr, австрийский филиал корпорации General Dynamics) на поставку австрийской армии 225 новых колесных бронетранспортеров Pandur EVO (Pandur Evolution 6x6) на общую сумму 1,8 млрд евро. В поставку также входит 12 типов различных специализированных модулей для оборудования данных и ранее закупленных 100 бронетранспортеров Pandur EVO в машины 12 различных вариантов. Контракт рассчитан на поставку самих машин и модулей для них с конца 2025 года по 2032 год. Опцион к контракту включает возможную поставку еще 156 машин.

Подписание контракта с компанией General Dynamics European Land Systems - Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (GDELS-Steyr, австрийский филиал корпорации General Dynamics) на поставку австрийской армии 225 новых колесных бронетранспортеров Pandur EVO (Pandur Evolution 6x6). Вена, 16.02.2024 (с) министерство обороны Австрии

Напомним, что бронетранспортер Pandur Evolution (EVO) разработан и производится для армии Австрии c 2018 года австрийским филиалом корпорации General Dynamics - компанией General Dynamics European Land Systems - Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (GDELS-Steyr, бывшая австрийская Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug, отделившаяся от Steyr-Daimler-Puch в 1998 году и приобретенная General Dynamics в 2003 году). Pandur EVO является фактически модифицированным вариантом с колесной формулой 6х6 бронетранспортера Pandur II с колесной формулой 8х8, ранее поставлявшегося GDELS-Steyr Португалии и Чехии. В 2015 году General Dynamics фактически свернула маркетинг Pandur II и продала полные права на эту машину небезызвестной чешской компании Excalibur Army (входящей в состав Excalibur Group, затем ставшей Czechoslovak Group), которая теперь ведет сборку машин Pandur II на специально созданном предприятии контролируемой Czechoslovak Group компании Tatra Defence Vehicle в Копрживнице. Фактически, однако, производство Pandur II осталось на предприятии GDELS-Steyr в Вене (Зиммеринге), откуда поставляются машинокомплекты для сборки в Чехии, в Вене затем было начато производство и БТР Pandur EVO для австрийской армии. Обозначение "EVO" было выбрано, чтобы не нарушать проданные Excalibur Army права на бренд Pandur II.

Министерство обороны Австрии в декабре 2016 года выдало GDELS-Steyr контракт стоимостью 105 млн евро на разработку, испытания и поставку двух опытных и 34 первых серийных новых бронетранспортеров Pandur EVO, которые были поставлены австрийской армии в 2018-2020 годах. В январе 2021 года министерство обороны Австрии выдало новый контракт стоимостью 106 млн евро на закупку еще 30 БТР Pandur EVO (в том числе некоторого количества машин в командно-штабном и медицинском вариантах), поставлены в 2022-2023 годах, а в конце 2021 года был выдан контракт стоимостью 145 млн евро еще на 36 машин с поставкой в 2024-2025 годах, что довело общую численность заказанных серийных машин до 100 единиц. В австрийской армии Pandur EVO официально обозначается как Pandur A4.

Pandur EVO по сравнению с бронетранспортерами Pandur I (также используемыми австрийской армией с 1990-х годов) имеет увеличенный вес, усиленную защиту, в том числе противоминную, и двигатель Cummins мощностью 455 л.с. Вместимость Pandur EVO 12 человек, включая трех членов экипажа. Первые ранее заказанные австрийской армией 100 машин оснащаются дистанционно управляемым боевым модулем WS4 Mk 2 Panther с 12,7-мм пулеметом М2НВ и 7,62-мм пулеметом MG74 поставки компании ESL Advanced Information Technology (ESLAIT) GmbH, являющейся австрийским подразделением израильской компании Elbit Systems. Этими же модулями должны оснащаться и большинство специальных вариантов машины. В настоящее время проходит испытания вариант модуля WS4 Mk 2 Panther с 40-мм автоматическим гранатометом H&K GMG с программируемыми выстрелами, причем главной задачей такого варианта считается борьба с малыми БЛА.

С заказанными специальными модулями армия Австрии планирует тем самым иметь 325 БТР Pandur EVO в 12 различных вариантах, включая линейный бронетранспортер, командно-штабную машину, медицинскую машину, инженерную машину, носитель ПТРК, разведывательную машину (с электронно-оптической станцией на подъемной мачте), 120-мм самоходный миномет с автотизированной башенной установкой (тип не выбран, планируется закупка 16 единиц), машину передового артиллерийского и авиационного наведения, машину связи, машину радиотехнической разведки, машину РЭБ.

Двенадцатым вариантом должен стать выполненный на базе Pandur EVO зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Skyranger 30 c установкой боевых модулей группы Rheinmetall с 30-мм автоматической пушкой Oerlikon KCE с программируемыми выстрелами, и также устанавливаемыми зенитными управляемыми ракетами MBDA Mistral 3. Одной из гланых задач комплекса также называется борьба с БЛА и высокоточными боеприпасами. В рамках данного контракта группе Rheinmetall заказано 36 комплексов Skyranger 30, причем Австрия стала первым их заказчиком. ПОставки их австрийско йармии должны быть начаты с конца 2026 года.

Стоит отметить, что в июне 2022 года армия США выдала General Dynamics Land Systems (подразделению корпорации General Dynamics) контракт стоимостью 55,85 млн долл на поставку нераскрываемого количества колесных бронетранспортеров Pandur EVO (6x6) в качестве нового поколения бронированных машин AGMS (Armored Ground Mobility System) для Командования специальных операций США. Поставки по контракту должны быть произведены к середине 2025 года и будут осуществляться с австрийского предприятия GDELS-Steyr.

Подписание контракта с компанией General Dynamics European Land Systems - Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (GDELS-Steyr, австрийский филиал корпорации General Dynamics) на поставку австрийской армии 225 новых колесных бронетранспортеров Pandur EVO (Pandur Evolution 6x6). Вена, 16.02.2024 (с) министерство обороны Австрии

Предполагаемые варианты для австрийской армии новых колесных бронетранспортеров Pandur EVO (Pandur Evolution 6x6) (с) министерство обороны Австрии

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